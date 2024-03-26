У Чехії введуть обмеження на безкоштовне житло для українських біженців

З 1 вересня 2024 року в Чехії набудуть чинності зміни до програми підтримки українців із тимчасовим захистом.

Згідно з новими правилами, українці зможуть проживати в безкоштовному державному гуманітарному житлі лише 3 місяці і надалі самостійно шукати квартиру або кімнату.

Зміни щодо безплатного житла діють для абсолютно всіх українців в тому числі для вразливих осіб: вагітних жінок, осіб старше 65 років, осіб з інвалідністю та інших.

Що робити тим, хто втратить право на безкоштовне житло?

Для них рекомендується подавати заявки на отримання фінансової допомоги або надзвичайної екстреної допомоги.

Подати або продовжувати подаватися на отримання фінансової допомоги буде можливо, крім того що на початку 2024 року виплати на житло для вразливих осіб збільшили.

Надзвичайну екстрену допомогу можна отримати у випадках, коли людині загрожує втрата житла або вона просто не має засобів для існування, тощо.