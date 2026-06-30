У Чехії ініціювали позбавлення Зеленського ордена Білого лева
2026-30-06    135

У Чехії ініціювали позбавлення Зеленського ордена Білого лева

У Чехії у вівторок, 30 червня 2026 року, представники коаліційної партії Свобода та пряма демократія у Палаті депутатів у Празі заявили про ініціативу позбавити президента України Володимир Зеленський найвищої державної нагороди країни — ордена Білого лева. Ініціатором виступив депутат фракції SPD Їндржих Райхль, який заявив журналістам про намір винести питання на засідання коаліційної ради та звернутися до Палати депутатів із відповідною пропозицією.

У SPD наголосили, що пропозицію розглядають у контексті аналогічних рішень у регіоні та згадують ситуацію в Польщі, де президент Кароль Навроцький позбавив Зеленського ордена Білого орла. Представники партії пов’язують ініціативу з дискусіями щодо українських військових підрозділів і їхніх назв, використовуючи це як політичний аргумент для перегляду державної відзнаки, врученої у Чехії. Райхль підкреслив, що, на його думку, парламент має відреагувати на ситуацію через офіційні інституційні механізми.

Володимир Зеленський отримав орден Білого лева у жовтні 2022 року з рук тодішнього президента Чехії Мілош Земан. Під час церемонії нагородження було відзначено його роль у перші місяці повномасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося у лютому 2022 року, а також рішення залишатися в Києві попри пропозиції евакуації. Це рішення тоді розглядалося як символ політичної стійкості та управління державою в умовах війни.

Чеське законодавство передбачає можливість позбавлення державних нагород у виняткових випадках, зокрема за наявності обвинувального вироку із призначенням безумовного позбавлення волі строком не менше двох років за умисний злочин. Юристи зазначають, що політичні ініціативи самі по собі не запускають автоматичного механізму перегляду відзнак і потребують чітких правових підстав. У разі відсутності судового рішення питання залишається в політичній площині без прямого юридичного наслідку.

Пропозицію SPD розкритикували представники опозиційних сил у Чехії. Депутат від KDU-ČSL Бенджамін Чінчіла заявив, що подібні ініціативи можуть посилювати політичну поляризацію. Голова партії STAN Віт Ракушан та представник TOP 09 Марек Женішек публічно розкритикували ідею, пов’язавши її з популістською риторикою та зовнішньополітичними наративами, які не мають впливати на державні нагороди.

Дискусія в Чехії розгортається на тлі політичної напруги у відносинах між Україною та Польщею, де 19 червня 2026 року президент Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення Зеленського ордена Білого орла. Після цього низка українських і польських політиків заявили про повернення раніше отриманих державних нагород, що спричинило додаткові політичні заяви в регіоні та посилило дипломатичну чутливість теми символічних відзнак між країнами Центральної та Східної Європи.

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