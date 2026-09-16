У бюджет-2027 заклали підвищення ПДВ, акцизів та оподаткування посилок

Уряд у проєкті державного бюджету на 2027 рік заклав додаткові надходження, які залежать від змін до податкового законодавства. Зокрема, йдеться про підвищення стандартної ставки ПДВ з 20% до 21%, збільшення акцизу на пальне на 4 відсоткові пункти та запровадження оподаткування посилок. Про це 15 вересня повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.

За словами Підласи, понад 131 млрд грн доходів у проєкті бюджету можуть з’явитися лише після ухвалення відповідних податкових змін. Частину цієї суми уряд пов’язує з підвищенням ПДВ та акцизів. Остаточні ставки та механізми залежатимуть від рішень Верховної Ради.

Окремим джерелом надходжень має стати оподаткування міжнародних посилок. У розрахунках бюджету передбачено близько 12 млрд грн від цього заходу, однак кошти можуть надійти лише після ухвалення окремого закону. Тобто ця сума наразі залежить від законодавчого рішення парламенту, а не є гарантованим надходженням за чинними правилами.

Підвищення ПДВ уряд пов’язує зі створенням ресурсу для страхування бізнесу від воєнних ризиків та іншої фінансової підтримки. Кабінет міністрів передбачив для відповідного напряму 58,7 млрд грн. Ще 8,3 млрд грн планують спрямувати на захист підприємств паливного сектору від воєнних ризиків за рахунок можливого збільшення акцизу на пальне.

Підласа також повідомила, що понад 131 млрд грн додаткових доходів у бюджеті залежать від податкових рішень. Ще 52,5 млрд грн можуть бути отримані за умови продовження дії 50% податку на прибуток банків та ухвалення законодавства щодо оподаткування цифрових платформ. Таким чином, частина дохідної бази проєкту на 2027 рік залежить від рішень, які парламент і президент мають ухвалити після внесення бюджетного документа.

Загальний обсяг видатків державного бюджету на 2027 рік у проєкті перевищує 8 трлн грн, тоді як власні ресурси держави оцінюються приблизно у 3,7 трлн грн. Різницю в 4,3 трлн грн уряд планує покривати міжнародним фінансуванням. За даними Підласи, підтверджений обсяг міжнародної підтримки наразі становить близько $20 млрд із необхідних $52,6 млрд.

Окремо уряд планує спрямовувати на потреби оборони кошти від конфіскації активів у справах Бюро економічної безпеки, НАБУ та ДБР, надходження від управління активами АРМА, штрафи Державної аудиторської служби та Антимонопольного комітету, а також плату за дозволи на експорт озброєння. Такий механізм має забезпечити додатковий ресурс для закупівлі зброї та техніки для Сил оборони.

Проєкт держбюджету-2027 зареєстрований у Верховній Раді за номером 16000. Після його представлення депутати можуть подавати поправки до 1 жовтня, після чого бюджетний комітет має підготувати документ до розгляду в першому читанні.

Бюджетний процес на 2027 рік спирається на Бюджетну декларацію на 2027–2029 роки, яку Кабінет міністрів схвалив у червні 2026 року. Документ передбачає поступове наближення окремих акцизних ставок до рівня ЄС. У 2026 році бюджет уже зіткнувся з недовиконанням доходів: за січень–серпень загальний фонд без грантів отримав 1,7 трлн грн, що на 33,1 млрд грн менше плану. Найбільше відставання зафіксували за ПДВ із вироблених товарів та імпортним ПДВ.