У Британії ЗМІ прогнозують можливу відставку прем’єра Стармера
2026-20-06    61

У Британії ЗМІ прогнозують можливу відставку прем’єра Стармера

У Великій Британії у червні 2026 року провідні британські медіа масово повідомляють про ймовірну підготовку відставки прем’єр-міністра Кіра Стармера на тлі внутрішньопартійної кризи в Лейбористській партії після перемоги на довиборах у парламентському окрузі головного внутрішнього опонента лейбористів Енді Бернема, колишнього мера Манчестера, що спричинило політичні дискусії у Лондоні.

Таблоїд Daily Mail пише про «відставку найближчими днями або путч» у партії, пов’язуючи різке загострення ситуації з посиленням впливу Бернема після його успіху на довиборах, який розглядається частиною лейбористів як сигнал втрати контролю чинного керівництва над політичною ситуацією.

Видання The Times повідомляє, що Кір Стармер розглядає варіант відходу з посади лідера Лейбористської партії Великої Британії, а остаточне рішення щодо політичного майбутнього він нібито планує ухвалити вже у найближчі вихідні. За даними газети, у партійному керівництві тривають неформальні консультації щодо можливих сценаріїв зміни лідерства та переформатування урядової коаліції всередині фракції.

Водночас The Guardian виносить на першу шпальту тезу про те, що після перемоги Бернема «відхід Стармера є неминучим», підкреслюючи посилення внутрішнього тиску на прем’єра з боку частини депутатів та регіональних лейбористських структур, які оцінюють результати довиборів як втрату політичної стійкості урядового курсу.

Попри хвилю публікацій у британській пресі, сам Кір Стармер продовжує публічно заперечувати наміри залишити посаду, заявляючи про збереження контролю над урядом і намір виконувати чинний мандат. У його оточенні наголошують, що будь-які кадрові рішення залишаються внутрішньою справою партії та не ухвалювалися.

Політична напруга загострилася після довиборів у парламенті, де перемога Енді Бернема, колишнього мера Манчестера та одного з найвпливовіших фігур лейбористського середовища, була сприйнята як маркер перерозподілу впливу всередині партії. Бернем тривалий час розглядається як потенційний альтернативний центр сили, здатний консолідувати частину незадоволених депутатів.

Аналітики британського політичного поля пов’язують ситуацію з можливим запуском процедур внутрішньопартійного перегляду лідерства, що може включати як формальний виклик чинному керівнику, так і прискорену підготовку до зміни голови партії. У разі ескалації кризи це може вплинути на стабільність урядових рішень і темпи реалізації економічної та соціальної політики.

Окремо відзначається, що швидка зміна керівництва Лейбористської партії потенційно здатна переформатувати баланс сил у парламенті Великої Британії та вплинути на взаємодію уряду з опозиційними фракціями, особливо на тлі посилення внутрішніх суперечностей у правлячій політичній силі.

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