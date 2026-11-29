Колишні керівники оборонних відомств і розвідувальних структур Великої Британії та США закликали західні країни використати заморожені російські державні активи для фінансування України. Ініціатива, про яку стало відомо 29 листопада, передбачає початкове спрямування Києву 10 млрд євро та подальше збільшення фінансового тиску на Москву за кожен новий акт агресії.

Серед авторів пропозиції — колишній начальник штабу оборони Великої Британії Тоні Радакін і екскерівник Центрального розвідувального управління США Девід Петреус. Ідею також підтримали низка колишніх британських прем’єр-міністрів та представників уряду, зокрема Ріші Сунак, Борис Джонсон і Девід Кемерон.

Загальний обсяг заморожених російських суверенних активів у світі оцінюється приблизно у 300 млрд євро. Значна частина коштів перебуває в європейських фінансових установах. Найбільший обсяг зберігається в бельгійському депозитарії Euroclear, що робить позицію Брюсселя принципово важливою для будь-якого рішення про використання основної суми активів.

Головна проблема полягає в юридичних та фінансових ризиках. Бельгія побоюється можливих судових позовів з боку Росії, а також наслідків для довіри міжнародних інвесторів до європейської фінансової системи. Окремі країни побоюються, що конфіскація державних резервів може створити прецедент для інших міжнародних конфліктів.

Прихильники ініціативи вважають, що використання російських коштів можна обґрунтувати міжнародним правом як контрзаходи у відповідь на порушення міжнародних зобов’язань. Вони пропонують не обмежуватися доходами від заморожених активів, а розглянути механізм використання самого капіталу як компенсації за завдані Україні збитки.

Питання має особливе значення через потреби українського бюджету. За оцінками європейських інституцій, у 2027 році Україні знадобиться понад 70 млрд євро зовнішньої фінансової підтримки. Водночас запропонований європейський кредит на 45 млрд євро поки що не забезпечує повного покриття потреб.

Додатковим фактором є скорочення американської фінансової допомоги. На тлі тривалої війни, руйнування промислових об’єктів та постійних витрат на оборону пошук стабільного джерела фінансування стає одним із головних завдань української дипломатії.

Рішення про передачу основної суми російських активів поки не ухвалене. Відкритими залишаються питання юридичного механізму, розподілу відповідальності між державами та гарантій для країн, на території яких зберігаються кошти.