У Борисполі собаки породи кане-корсо загризли 79-річну жінку
2026-20-06    151

У Борисполі собаки породи кане-корсо загризли 79-річну жінку

У Борисполі Київської області 19 червня сталася смертельна трагедія: дві собаки породи кане-корсо напали на 79-річну жінку на території її приватного домоволодіння. Внаслідок отриманих тяжких травм потерпілу госпіталізували до медичного закладу, однак врятувати її життя медикам не вдалося. Правоохоронці затримали власницю тварин, а за фактом інциденту відкрито кримінальне провадження.

За попередніми даними слідства, напад стався близько 15:40. Собаки вибігли з території сусіднього приватного будинку через нещільно зачинену хвіртку та проникли на подвір’я пенсіонерки. Там вони накинулися на жінку, завдавши їй численних ушкоджень. Постраждалу оперативно доставили до лікарні, де вона померла в реанімаційному відділенні від отриманих травм.

Після події правоохоронці затримали власницю собак у процесуальному порядку відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Тварин вилучили та передали до спеціалізованого кінологічного центру, де вони перебуватимуть під контролем фахівців на час проведення необхідних процесуальних дій.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Бориспільського районного управління поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури. Кримінальне провадження відкрито за частиною першою статті 119 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за заподіяння смерті через необережність. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події, допитують свідків та збирають докази.

Слідчі мають з’ясувати, за яких умов собаки змогли залишити територію приватного домоволодіння, чи дотримувалася їхня власниця правил утримання потенційно небезпечних тварин та чи були раніше зафіксовані випадки агресивної поведінки цих собак. Від результатів експертиз і процесуальних дій залежатиме остаточна правова оцінка інциденту.

Подібні випадки вкотре привертають увагу до питань відповідальності власників домашніх тварин та необхідності належного контролю за їх утриманням. Особливо це стосується великих порід собак, які за відсутності належного нагляду можуть становити серйозну небезпеку для оточуючих.

У разі доведення вини власниці тварин суд надаватиме правову оцінку її діям з урахуванням встановлених обставин справи. Слідство триває, а правоохоронні органи продовжують збирати матеріали, необхідні для прийняття подальших процесуальних рішень.

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