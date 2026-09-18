У Болівії відкрили новий вид дикої кішки: вперше за 100 років

Міжнародна група вчених описала новий вид дикої кішки Leopardus tilcayo, який мешкає у хмарних лісах Юнгас на східних схилах Анд у Болівії. Дослідження опубліковано 17 вересня 2026 року в журналі Current Biology, а відкриття стало першим формальним описом нового сучасного виду котячих більш ніж за століття.

Тварина належить до групи так званих тигрових котів і має невеликі розміри: довжина тіла становить близько 45–46 сантиметрів, а маса — приблизно 1,4 кілограма. Її шерсть світло-коричнева, з нерегулярними темними розетками, смугами на обличчі та тонким хвостом. За розміром Leopardus tilcayo менший за середнього домашнього кота.

Науковий статус тварини вдалося встановити завдяки генетичному дослідженню 38 представників роду Leopardus, включно зі зразками з музейних колекцій. Аналіз показав, що тварини, яких раніше об’єднували у значно меншу кількість видів тигрових котів, насправді мають кілька генетично відокремлених еволюційних ліній. Leopardus tilcayo відокремився від близьких родичів приблизно 1,4 мільйона років тому.

Дослідження очолив професор Папського католицького університету Ріу-Гранді-ду-Сул Едуардо Ейзірік. У роботі також брала участь біологиня та дослідниця National Geographic Паола Ногалес-Аскаррунс, яка звернула увагу на незвичайну тварину ще у 2016 році. Кота тоді передали до притулку Senda Verde після того, як місцева родина спочатку прийняла його за домашнього.

Зараз відомостей про чисельність Leopardus tilcayo залишається дуже мало. Науковцям відомі лише два живі екземпляри, а додаткові дані отримані завдяки фотопасткам. Спостереження вказують, що тварина може вести переважно нічний спосіб життя, а рештки дрібних гризунів у зразках випорожнень свідчать про їхню роль у раціоні.

Назву виду взяли з місцевої назви цієї кішки — «тілкайо». Дослідники вирішили зберегти термін, яким тварину називали люди, що живуть у регіоні її поширення. Це також пов’язує науковий опис нового виду з місцевими знаннями про фауну Юнгас.

Юнгас — гірський лісовий регіон, розташований там, де східні схили Анд переходять до басейну Амазонки. Екосистема має високу біологічну різноманітність, але зазнає тиску через вирубування лісів, сільськогосподарське освоєння територій і видобуток корисних копалин. Для нового виду це створює окремі ризики, оскільки його поширення поки що вивчене недостатньо.

Вчені вже передали результати дослідження для врахування під час оцінювання природоохоронного статусу тигрових котів. Окремий аналіз кожної генетичної лінії може змінити уявлення про чисельність і рівень загрози для конкретних видів, адже раніше різні популяції могли оцінюватися як частини однієї ширшої групи.

У межах тієї ж роботи дослідники описали новий підвид котячих у перуанських Юнгас — Leopardus tigrinus antisuyo. Це показує, що генетичні дослідження можуть виявляти раніше не розпізнані відмінності навіть серед невеликих ссавців, які зовні дуже схожі між собою.

Для біологів відкриття має значення не лише через сам факт появи нового виду в науковій класифікації. Виявлення окремої еволюційної лінії означає, що її чисельність, ареал і загрози необхідно досліджувати самостійно. Наступним етапом мають стати польові спостереження та фотопастки, які допоможуть встановити реальний ареал Leopardus tilcayo, його чисельність і особливості поведінки.