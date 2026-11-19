Президент України Володимир Зеленський 19 листопада прибув до Берліна для участі в зустрічі «Коаліції охочих» та переговорів із європейськими лідерами й представниками адміністрації президента США Дональда Трампа. У німецькій столиці зібралися понад 40 партнерів України. Головними темами стали посилення протиповітряної оборони, фінансова й енергетична підтримка, гарантії безпеки та подальші кроки для припинення російської війни.

Про свій приїзд Зеленський повідомив у соціальних мережах. Він зазначив, що українська делегація розраховує на конкретні результати переговорів і повноцінну участь європейських держав у дипломатичному процесі. За словами президента, серед пріоритетів Києва – захист українського неба, підтримка енергетичного сектору та забезпечення фінансових потреб держави.

У Берліні Зеленський провів зустріч із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, прем’єр-міністром Великої Британії Еді Бернемом і президентом Франції Еммануелем Макроном. Сторони обговорили протидію російським ударним безпілотникам і ракетам, захист енергетичної інфраструктури та дипломатичні перспективи завершення війни.

Окрему увагу приділили участі американської делегації. До Берліна прибули спеціальний представник президента США Стів Уіткофф і Джаред Кушнер. Вони мали провести консультації з українською стороною та європейськими радниками з національної безпеки. За попередньою домовленістю, американські представники також повинні були поінформувати Київ про результати переговорів Дональда Трампа з Володимиром Путіним і Сі Цзіньпіном у Китаї.

Джаред Кушнер заявив про прогрес у переговорах щодо можливих гарантій безпеки для України. За його словами, американська адміністрація прагне досягти мирної домовленості за участю європейських партнерів. Серед обговорюваних варіантів – гарантії, які за принципом нагадували б п’яту статтю Північноатлантичного договору. Водночас остаточних домовленостей щодо механізму їх реалізації не оголошували.

За результатами берлінської зустрічі учасники «Коаліції охочих» оприлюднили спільну заяву. У документі підтверджено намір продовжувати військову, фінансову, політичну та гуманітарну підтримку України. Окремим пріоритетом визначено посилення української протиповітряної оборони, зокрема системами, здатними перехоплювати балістичні ракети. Партнери також домовилися докласти додаткових зусиль для забезпечення України засобами протиракетного захисту напередодні зими.

У заяві підтверджено зобов’язання союзників по НАТО надати Україні військове обладнання, допомогу та навчання на 70 млрд євро у 2026 році. На 2027 рік передбачено щонайменше еквівалентний рівень підтримки. Крім того, учасники зустрічі вказали на фінансування в межах кредитної програми Європейського Союзу Ukraine Support Loan. Відповідно до документа, до кінця 2027 року на військову та фінансову допомогу Україні передбачено 90 млрд євро.

Ще одним результатом переговорів стало узгодження основних елементів майбутніх гарантій безпеки. Вони мають набути чинності після встановлення режиму припинення вогню та координуватися зі Сполученими Штатами. Серед можливих складових – довгострокова військова й технічна допомога, американський механізм моніторингу припинення вогню та створення багатонаціональних сил за участю європейських держав.

Передбачається, що такі сили діятимуть під європейським керівництвом за підтримки США. Їхні завдання можуть охоплювати заходи безпеки в повітрі, на морі та на суші, а також сприяння відновленню спроможностей українських Сил оборони. Учасники зустрічі також підтримали юридично зобов’язувальні механізми реагування на можливий новий напад Росії після припинення бойових дій.

Європейські лідери окремо закликали Москву погодитися на енергетичне перемир’я протягом зимового періоду. Також у заяві наголошено на необхідності припинення вогню, яке дозволило б забезпечити безпечний рух суден і відновити стабільність експорту продовольства через Чорне море.

Учасники переговорів підтвердили, що будь-які домовленості щодо майбутнього України мають враховувати її суверенітет і територіальну цілісність. У документі прямо зазначено, що державні кордони не можуть змінюватися силою, а питання європейської безпеки та членства в міжнародних організаціях не можуть вирішуватися без згоди відповідних держав і союзів. Лідери також підтримали збереження заморожених російських державних активів до припинення агресії та компенсації завданих Україні збитків.

«Коаліція охочих» сформувалася у 2025 році за ініціативи Великої Британії та Франції. Її учасники координують військову допомогу Києву та розробляють механізми безпеки на випадок припинення бойових дій. Одним із ключових напрямів роботи стало опрацювання можливого розміщення багатонаціонального військового контингенту в Україні після досягнення мирної домовленості.

Питання гарантій безпеки стало особливо актуальним після попередніх невдалих спроб забезпечити тривалий мир дипломатичними домовленостями. Учасники берлінської зустрічі наголосили, що майбутні зобов’язання партнерів повинні мати не лише політичний, а й юридичний характер. Водночас конкретні умови розгортання міжнародного контингенту, його чисельність і правила застосування залишаються предметом подальших переговорів.