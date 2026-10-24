У Баварії майже згоріло «Орлине гніздо» Гітлера
2026-24-10    107

У Баварії майже згоріло «Орлине гніздо» Гітлера

Увечері 23 жовтня в Баварії, на півдні Німеччини, сталася масштабна пожежа в Кельштайнхаусі — історичній будівлі в Альпах поблизу Берхтесгадена, відомій як «Орлине гніздо» Адольфа Гітлера. Вогонь майже повністю знищив споруду, зведену для нацистського керівництва. Поліція затримала підозрюваного неподалік від місця події та перевіряє версію навмисного підпалу, однак причетність затриманого до пожежі поки не встановлена.

Коли пожежники прибули до Кельштайнхауса, будівля вже була повністю охоплена полум’ям. Гасіння ускладнювалося розташуванням об’єкта на висоті понад 1800 метрів над рівнем моря. Через складні умови доступу до споруди рятувальникам довелося працювати у високогірній місцевості, де проведення аварійних робіт потребує додаткової логістики.

За інформацією німецького інформаційного агентства dpa, внаслідок пожежі Кельштайнхаус практично зруйнований. Остаточні масштаби пошкоджень, стан конструкцій та можливість збереження окремих історичних елементів мають визначити після огляду місця події. Даних про причини займання та встановлені збитки наразі недостатньо.

Правоохоронці розслідують обставини пожежі, зокрема можливість умисного підпалу. Затримання підозрюваного стало частиною перевірки, проте саме по собі не підтверджує його причетності до інциденту. Слідству також належить встановити можливий мотив, спосіб виникнення вогню та обставини, за яких полум’я поширилося на всю будівлю.

Кельштайнхаус розташований на горі Кельштайн у Баварських Альпах неподалік від німецько-австрійського кордону. Споруду звели у 1938 році як місце для зустрічей, прийомів і відпочинку керівництва нацистської Німеччини. Будівництво було пов’язане з оточенням Гітлера, однак будівля не стала його головною резиденцією: фюрер відвідував її порівняно рідко.

Після завершення Другої світової війни Кельштайнхаус не знесли. Замість цього об’єкт зберегли, а згодом перетворили на туристичну локацію. Із 1952 року в будівлі працював ресторан, а її історія стала частиною експозицій, присвячених нацистському періоду. Завдяки цьому споруда набула подвійного значення: вона залишалася пам’яткою архітектури та водночас нагадувала про історію нацистського режиму.

Пожежа ставить питання про подальшу долю об’єкта, який десятиліттями використовували для туризму й історичної просвіти. Рішення щодо відновлення, консервації руїн або збереження вцілілих фрагментів залежатиме від висновків фахівців про стан споруди, її історичну цінність і можливість безпечного доступу. До завершення обстеження робити висновки про остаточну втрату всіх елементів комплексу передчасно.

Адольф Гітлер, Баварія, Берхтесгаден, Кельштайнхаус
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