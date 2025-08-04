У 2027 припинять тимчасовий захисток для українців в ЄС

ЄС планує поетапне завершення тимчасового захисту для українців у 2027 році, щоб уникнути хаосу та забезпечити зрозумілі варіанти перебування або повернення
Що передбачає план Єврокомісії:
▪️Нові дозволи на проживання — заклик переходити на інші легальні підстави (робота, навчання, возз’єднання родини, Blue Card, Single Permit).
▪️Добровільне повернення — підтримка переїзду, ознайомчі візити, винятки для вразливих, можливість залишитися до завершення навчального року.
▪️Інформування — консультації, кампанії, допомога через Unity Hubs.
▪️Співпраця з Україною — оновлення статусів, обмін даними через Платформу солідарності.
Це не раптове скасування, а контрольований перехід із підтримкою та варіантами для кожного.