У 2026 році зросла віртість оформлення паспорта громадянина України

В Україні з 1 січня 2026 року зросла вартість оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а також посвідок на тимчасове та постійне проживання в Україні, — повідомила Державна міграційна служба.

Вартість оформлення паспорта громадянина України (ID-картка) вперше залишиться безкоштовною.

Оформлення паспорта громадянина України (ID-картка) до 20 робочих днів коштуватиме 618 грн; до семи робочих днів — 988 грн замість 928 грн.

Оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 20 робочих днів можна буде за 1147 грн; до семи робочих днів — за 1787 грн.