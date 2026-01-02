У 2026 році мінімальна допомога по безробіттю – 3 900 грн

Мінімальна допомога по безробіттю зросте до 3 900 грн, максимальний розмір допомоги становитиме 8 647 гривень, — повідомляє Мінсоцполітики.

Отримувати мінімальну виплату зможуть такі категорії застрахованих осіб:

▪️громадяни, які не мають 7 місяців страхового стажу протягом року до набуття статусу безробітного;

▪️особи, які працювали не менше 7 місяців, але:

були зайняті на неповний робочий день або тиждень;

▪️не мають достатніх даних для розрахунку середньої заробітної плати на момент призначення допомоги;

▪️внутрішньо переміщені особи та громадяни, які перебувають на тимчасово окупованих територіях і не мають документів, що підтверджують страховий стаж.