У 2004 році з України віїхало 400 тисяч людей, – звіт НБУ

З початку січня по 19 серпня 2024 року чисельність українських мігрантів за кордоном зросла майже на 400 тис. осіб і досягла 6,7 мільйонів. Про це Нацбанк повідомив у своєму щомісячному макроекономічному та монетарному огляді за вересень 2024 року.

У ньому також уточнюються основні країни, в яких найбільше українських біженців:

Німеччина – 1,1 млн осіб;

Польща – 976 тис. осіб;

Чехія – 361 тис. осіб.

При цьому Нацбанк зазначив, що країни-реципієнти поступово посилюють умови перебування наших людей:

У Польщі створюють умови для переходу з поточного тимчасового захисту на проживання. З липня 2024 року для більшості скасовано одноразову допомогу у 300 злотих на проживання та допомогу у розмірі 40 злотих на проживання та харчування у приватних будинках. У Чехії запроваджується обмеження проживання у державному гуманітарному житлі – не більше 150 днів. А потім діють стандартні умови оренди. У Німеччині найнижчий рівень зайнятості серед українців у ЄС через значні соцвиплати, тому їх планують переглянути. Також жорсткіше реагуватимуть на відмову від роботи.

Українська влада не приховує, що зацікавлена ​​у поверненні українців додому: як для збільшення податкових надходжень та збільшення надходжень до держбюджету, так і для мобілізації в армію та підтримки ринку праці, з чим зберігаються проблеми.

«Дефіцит кадрів, особливо кваліфікованих, залишається більшим. Після незначного зменшення, яке, ймовірно, було викликане зменшенням попиту через зупинки в роботі підприємств внаслідок перебоїв з енергопостачанням, за опитуванням ІЕІ (Інституту економічних досліджень), дефіцит кваліфікованих працівників досяг нового максимуму. За опитуванням центру Разумкова, 60% працюючих (роботодавців, найманих) працівників, співпрацюючих підприємств, самозайнятих) вказали на дефіцит кадрів на своєму підприємстві», — йдеться в огляді Нацбанку.

Також із аналітики Нацбанку можна виділити такі факти: