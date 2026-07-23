Тимур Ткаченко — український державний службовець і управлінець, який працював на керівних посадах у системі державної влади та місцевого самоврядування. Найбільшу публічну впізнаваність він отримав після призначення начальником Київської міської військової адміністрації. У липні 2026 року Кабінет Міністрів погодив його призначення на посаду голови Київської обласної державної адміністрації. Протягом кар’єри Ткаченко займався питаннями містобудування, відновлення територій, цифрової трансформації та організації роботи органів виконавчої влади. Його діяльність пов’язана з управлінням столичним регіоном в умовах воєнного стану та реалізацією державної політики.

Біографія

Тимур Ткаченко народився у 1989 році. Інформація про точну дату народження та місце народження у відкритих офіційних джерелах оприлюднена не повністю.

Вищу освіту здобув у галузі права. У професійній діяльності працював як у державному секторі, так і у сфері управління міським розвитком.

У різні роки Ткаченко працював у структурі Київської міської державної адміністрації, де займався питаннями благоустрою, містобудування та розвитку міської інфраструктури. Також обіймав керівні посади у сфері державного управління, пов’язані з реалізацією проєктів відновлення та регіонального розвитку.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України він працював у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури, де був залучений до напрямків, пов’язаних із відновленням постраждалих територій та координацією державних програм.

31 грудня 2024 року Президент України Володимир Зеленський призначив Тимура Ткаченка начальником Київської міської військової адміністрації. На цій посаді він відповідав за координацію заходів безпеки столиці, взаємодію з військовим командуванням, забезпечення функціонування критичної інфраструктури та реалізацію повноважень військової адміністрації в умовах воєнного стану.

Під час роботи на посаді начальника КМВА Ткаченко неодноразово коментував питання захисту Києва від повітряних атак, роботи систем цивільного захисту, функціонування укриттів та ліквідації наслідків російських обстрілів.

У липні 2026 року Кабінет Міністрів погодив призначення Тимура Ткаченка головою Київської обласної державної адміністрації. Після урядового погодження остаточне рішення про призначення має ухвалити Президент України шляхом видання відповідного указу.

Цікаві факти

Тимур Ткаченко став одним із наймолодших керівників військової адміністрації столиці за час повномасштабної війни.

Його призначення начальником КМВА відбулося після кадрових змін у керівництві столичної військової адміністрації наприкінці 2024 року.

Під час роботи в органах державної влади він регулярно брав участь у координаційних нарадах із представниками сил оборони, рятувальних служб та місцевої влади щодо реагування на російські атаки.

У відкритих джерелах немає підтвердженої інформації про сімейний стан, дружину, дітей або захоплення Тимура Ткаченка. Сам посадовець публічно майже не коментує особисте життя.

Суттєвих кримінальних вироків або рішень судів, які б встановлювали його вину у вчиненні правопорушень, щодо Тимура Ткаченка немає. Водночас його діяльність як керівника КМВА перебувала у центрі уваги ЗМІ через питання взаємодії військової адміністрації та органів місцевого самоврядування столиці.

Відповіді на питання про персону

Хто такий Тимур Ткаченко?

Тимур Ткаченко — український державний службовець. Він працював у системі державного управління та очолював Київську міську військову адміністрацію. У 2026 році уряд погодив його призначення головою Київської обласної державної адміністрації.

Скільки років Тимуру Ткаченку?

Тимур Ткаченко народився у 1989 році. Точна дата його народження не була широко оприлюднена у відкритих офіційних джерелах. Відповідно, його вік залежить від поточної дати.

Чому Тимур Ткаченко став відомим?

Широку впізнаваність він отримав після призначення начальником Київської міської військової адміністрації. На цій посаді відповідав за координацію роботи столиці в умовах воєнного стану та взаємодію з військовими структурами. Його публічні заяви часто стосувалися безпеки Києва та ліквідації наслідків атак.

Чи відомо про родину Тимура Ткаченка?

У відкритих джерелах немає підтвердженої інформації про дружину, дітей або інші подробиці сімейного життя посадовця. Сам Тимур Ткаченко не робить особисте життя предметом публічного обговорення. Тому достовірні дані з цього питання відсутні.

Яку посаду Тимур Ткаченко отримав у 2026 році?

У липні 2026 року Кабінет Міністрів погодив його призначення на посаду голови Київської обласної державної адміністрації. Таке погодження є необхідним етапом кадрової процедури. Остаточне призначення здійснюється указом Президента.