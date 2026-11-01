Туск заявив про підтримку польської опозиції російськими ботами

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск 31 жовтня заявив, що політики й організації, яких він звинувачує у підриві демократії та верховенства права в країні, отримують підтримку проросійських сил і російських ботів. Про це глава польського уряду сказав у відеозверненні до громадян на тлі загострення конфлікту навколо Конституційного трибуналу Польщі.

«Сьогодні в цьому протистоянні їм допомагає ціла армія російських ботів в інтернеті. Ба більше, ці організації отримали публічні компліменти від головного ідеолога Кремля», — заявив Туск. Він не уточнив, кого саме мав на увазі під головним ідеологом Кремля, і не навів конкретних прикладів роботи ботів або доказів їхньої причетності до кампанії на підтримку його опонентів.

За словами прем’єра, у Польщі протягом багатьох років діють політичні сили та організації, які прагнуть зруйнувати демократичні інститути й послабити верховенство права. Він заявив, що не має наміру оцінювати мотиви їхніх дій, оскільки, на його думку, важливішими є наслідки для держави. Туск пов’язав позицію своїх опонентів із підтримкою проросійських сил за кордоном.

Заява пролунала на тлі гострого протистояння між урядом Туска, президентом Польщі Каролем Навроцьким і представниками опозиційної партії «Право і справедливість» (PiS) через контроль над Конституційним трибуналом. Суперечка стосується призначення суддів, повноважень керівництва суду та законності рішень, які ухвалюють сторони конфлікту.

Загострення відбулося 30 жовтня, коли суддя Анна Корвін-Пйотровська оголосила про відсторонення голови Конституційного трибуналу Богдана Свенчковського та його заступника Бартошa Соханського на місяць. Після цього виникло протистояння щодо того, хто має керувати установою та визначати порядок її роботи. Свенчковський був призначений за попереднього уряду PiS, а нинішня парламентська більшість намагається змінити склад суду.

Навроцький, який підтримує PiS, прибув до будівлі трибуналу після загострення ситуації. Навколо установи зібралися противники дій уряду, а поліція посилила охорону. Суперечка вийшла за межі юридичних процедур і перетворилася на відкрите політичне протистояння щодо повноважень президента, парламенту та судової влади.

Туск звинуватив президента й опозиційні сили в діях, які, на його переконання, підривають незалежність судової системи. Він наголосив, що в демократичній державі жоден політик, зокрема глава держави, не має права втручатися в роботу суду, віддавати вказівки суддям або залякувати їх. Прем’єр також заявив, що забезпечення безпеки Конституційного трибуналу та умов для його роботи є відповідальністю виконавчої влади.

Президентська сторона та представники PiS, зі свого боку, заперечують правомірність дій урядової більшості. Навроцький назвав ситуацію навколо трибуналу спробою силового захоплення контролю над судом. Таким чином, обидві сторони конфлікту ставлять під сумнів законність кроків опонентів, що ускладнює пошук компромісу.

У своєму зверненні Туск також попередив про ризик використання внутрішніх суперечок Польщі зовнішніми силами. Він пов’язав активність проросійських сил із політичною боротьбою всередині країни, однак не навів даних про кількість акаунтів, характер їхньої діяльності чи конкретні інформаційні операції. Тому його твердження про участь російських ботів у конфлікті залишається публічним звинуваченням прем’єра, а не підтвердженим у його виступі результатом розслідування.

Туск висловив упевненість, що Конституційний трибунал зможе працювати відповідно до Конституції та незалежно від уряду. Він заявив, що виконавча влада має гарантувати установі безпеку й належні умови для виконання її функцій. Водночас конкретного механізму врегулювання конфлікту з президентом у зверненні представлено не було.

Суперечка навколо Конституційного трибуналу має значення не лише для внутрішньої політики Польщі. Вона впливає на стабільність державних інститутів, розподіл повноважень між гілками влади та здатність країни забезпечувати незалежність правосуддя. Подальший розвиток ситуації залежатиме від того, чи зможуть сторони узгодити порядок призначення суддів і відновити нормальну роботу суду без подальшої ескалації.

Конституційний трибунал Польщі перевіряє відповідність законів Конституції та відіграє важливу роль у системі стримувань і противаг. Конфлікт навколо його складу триває з 2015 року, коли призначення суддів стало предметом протистояння між політичними силами. За правління PiS у 2015–2023 роках зміни в судовій системі спричинили тривалі суперечки з європейськими інституціями щодо незалежності правосуддя.

Дональд Туск очолив уряд у грудні 2023 року після перемоги коаліції проєвропейських сил на парламентських виборах. Одним із її головних зобов’язань стало відновлення верховенства права та зміна підходів до управління судовою системою. Однак протидія з боку президента й опозиції ускладнює реалізацію цих планів, а нове загострення навколо Конституційного трибуналу посилює політичну поляризацію в країні.