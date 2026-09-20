Три найбільші металургійні заводи України зупинили роботу
2026-20-09    124

Три найбільші металургійні заводи України зупинили роботу

Українська сталеливарна промисловість фактично зупинилася після ударів російських балістичних ракет по трьох ключових металургійних підприємствах. Про це 20 вересня повідомила Financial Times із посиланням на керівника апарату генерального директора холдингу «Метінвест» Олександра Водовиза. За його словами, під атаки потрапили доменні печі трьох заводів, зокрема двох підприємств «Метінвесту» та ArcelorMittal Кривий Ріг.

За словами Водовиза, російські військові завдали ударів по критично важливих виробничих об’єктах металургійних комбінатів. Він заявив, що ракети були спрямовані саме на доменні печі, а характер пошкоджень паралізував виробництво. Представник «Метінвесту» зазначив, що наразі неможливо визначити, скільки часу знадобиться для відновлення підприємств — йдеться про можливі строки від кількох днів до місяців або навіть років.

Три підприємства разом забезпечували близько 90% виробництва сталі в Україні. Після атак вони були змушені призупинити роботу, що фактично позбавило країну основних потужностей із виплавки сталі. «На сьогодні в України більше немає сталеливарної промисловості», — заявив Водовиз Financial Times.

Одним із постраждалих підприємств стала «Запоріжсталь», яка входить до групи «Метінвест». 11 серпня внаслідок російського удару по заводу загинули семеро працівників, ще 21 людина отримала поранення. 27 серпня підприємство знову зазнало ракетної атаки. За даними «Метінвесту», п’ять балістичних ракет пошкодили обладнання доменного виробництва, енергетичну та транспортну інфраструктуру.

Ще одним підприємством, роботу якого було зупинено, стала «Каметсталь» у Кам’янському Дніпропетровської області. 5 вересня російський удар призвів до загибелі п’ятьох працівників, ще четверо людей були поранені. Пошкодження виробничої інфраструктури змусили підприємство припинити роботу.

У Кривому Розі під удар потрапив металургійний комбінат ArcelorMittal Кривий Ріг. У серпні російська атака пошкодила енергетичні та доменні об’єкти підприємства, внаслідок чого загинули двоє людей, ще 13 отримали поранення. 12 вересня комбінат знову атакували балістичними ракетами. Один із ударів припав на район комплексу з виробництва чавуну №1.

Після вересневої атаки ArcelorMittal заявила про зупинку виробництва сталі та проведення оцінки пошкоджень. Компанія не назвала термінів відновлення роботи, зазначивши, що для достовірної оцінки необхідного ремонту потрібен додатковий час. Аналогічна оцінка триває на інших пошкоджених підприємствах.

Зупинка трьох комбінатів матиме наслідки не лише для виробництва сталі. Металургія є одним із ключових джерел промислової зайнятості, валютної виручки та податкових надходжень. За даними Financial Times, на постраждалих підприємствах працюють понад 15 тисяч людей. Тривалий простій також може позначитися на суміжних галузях, зокрема видобутку залізної руди, транспорті та виробництві металопродукції.

Українська металургія до нової хвилі атак уже працювала в умовах суттєвого скорочення потужностей. За галузевими оцінками, виробництво сталі скоротилося приблизно з 21,4 млн тонн у 2021 році до 7,4 млн тонн у 2025-му. На показники вплинули окупація частини промислових територій, руйнування підприємств та енергетичної інфраструктури, а також зміна експортної логістики через війну.

«Запоріжсталь» і «Каметсталь» є підприємствами «Метінвесту», тоді як ArcelorMittal Кривий Ріг входить до міжнародної групи ArcelorMittal. Відновлення їхньої роботи залежатиме від масштабів пошкоджень доменного та енергетичного обладнання, можливості безпечно проводити ремонтні роботи, забезпечення підприємств електроенергією та стабільності логістики.

Поки компанії не визначили остаточних строків повернення до повноцінної виплавки сталі. Відкритими залишаються питання щодо того, яке обладнання можна відновити, а яке доведеться замінити. Від цього залежатимуть тривалість простою підприємств, обсяги майбутнього виробництва та можливість відновлення позицій української металургії на зовнішніх ринках.

ArcelorMittal, Запоріжсталь, Каметсталь, металургія, Метінвест, новини України
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