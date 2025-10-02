Транзакції більше 30 тисяч грн з 1 жовтня 2025 будуть пильно відстежувати

З 1-го жовтня всі ваші транзакції будуть ще більш пильно контролюватися і відстежуватися, — заявив ректор Міжнародного інституту бізнесу Савченко.

Не відстежуються транзакції до 30 тисяч гривень. Якщо ж сума буде більшою, то варто перераховувати кошти через IBAN і вказувати призначення транзакції: «подарунок» (але з подарунків треба заплатити податок, якщо це не родичі 1 ступеня споріднення).

З 1-го жовтня НБУ вводить обов’язкову назву отримувача при карткових переказах, що полегшує ідентифікацію транзакцій. Розширені реквізити включають персональні дані та назву отримувача, а вимоги до платіжних документів стали жорсткішими для запобігання шахрайству.