Трансгендер влаштував криваву бійню у США

Масовий розстріл у католицькій церкві в Міннесоті влаштував трансгендерний чоловік із написом на зброї “Вбийте Дональда Трампа”.

Як повідомляють американські ЗМІ, ім’я вбивці після зміни статі — Робін Вестман.

На його зброї, яку він фотографував перед нападом, були написи: “6 мільйонів (убитих у Голокості євреїв) недостатньо”, “Ізраїль має впасти”, а також заклик вбити президента Трампа.

За уточненими даними, він вбив двох дітей 8 і 10 років, поранив ще 17 осіб —14 з них діти, після чого наклав на себе руки.