Трамп змінив риторику щодо Росії після саміту G7

Президент США Дональд Трамп під час саміту G7 у французькому Евіані продемонстрував жорсткішу позицію щодо Росії після серії переговорів із європейськими союзниками України та президентом Володимиром Зеленським. За даними джерел, знайомих із перебігом закритих дискусій, американський лідер почав розглядати можливість посилення санкційного тиску на Москву та публічно заявив про необхідність укладення Росією мирної угоди.

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За інформацією співрозмовників, під час зустрічей на полях саміту представники європейських держав намагалися переконати Трампа активніше долучитися до врегулювання війни та переглянути попередні оцінки щодо ситуації на фронті. Серед учасників переговорів сформувалося переконання, що Україна змогла стабілізувати свої позиції, а Росія не демонструє здатності досягти стратегічної військової перемоги.

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Ще після контактів із Володимиром Путіним на Алясці у 2025 році Дональд Трамп, як повідомлялося, вважав, що Київ має обмежені можливості для продовження боротьби й повинен розглядати територіальні компроміси як один зі шляхів припинення війни. Однак під час нинішнього саміту його риторика помітно змінилася, а заклики до поступок з боку України фактично не пролунали.

Одним із важливих епізодів заходу стала комунікація між Володимиром Зеленським і президентом Франції Еммануелем Макроном щодо організації окремого спілкування з американським лідером. Після короткої зустрічі за участю трьох політиків до офіційного графіка Трампа було включено окремі переговори із Зеленським, хоча спочатку такого пункту не планувалося.

Під час спілкування український президент продемонстрував американському колезі фотографії наслідків російських ударів по Києву, серед яких були знімки пошкоджених історичних об’єктів та цивільної інфраструктури. За інформацією джерел, ці матеріали справили помітне враження на президента США та вплинули на подальший тон його заяв щодо війни.

Виступаючи перед журналістами, Дональд Трамп заявив, що Росія повинна укласти угоду, назвавши нинішню ситуацію абсурдною, та пообіцяв зробити все можливе для її врегулювання. Крім того, він не відкинув перспективу посилення санкцій проти Москви після стабілізації ситуації на Близькому Сході, що може свідчити про готовність Вашингтона розглянути додаткові економічні інструменти тиску.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час саміту також заявив, що російська економіка зазнає суттєвих втрат унаслідок війни та вже відчуває наслідки міжнародних обмежень. За його словами, санкційна політика продовжує впливати на економічні процеси всередині Росії та ускладнює фінансування військових потреб.

Попри помітну зміну публічної риторики Дональда Трампа, учасники переговорів не говорять про офіційний перегляд зовнішньополітичного курсу США. Водночас сигнали, які пролунали під час саміту G7, можуть свідчити про поступову еволюцію підходів Вашингтона до війни в Україні та майбутніх механізмів тиску на Росію.