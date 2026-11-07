Трамп заявив, що Україна та Росія вперше прагнуть домовитися
2026-07-11    190

Трамп заявив, що Україна та Росія вперше прагнуть домовитися

Президент США Дональд Трамп заявив, що 6 листопада провів телефонні переговори щодо припинення війни Росії проти України, а нові розмови заплановані на 7 листопада. Крім того, у понеділок і вівторок мають відбутися зустрічі, присвячені врегулюванню конфлікту. За словами американського президента, Москва та Київ уперше, на його думку, справді прагнуть укласти мирну угоду. Про це він повідомив журналістам у Флориді.

«Сьогодні у мене були телефонні розмови, на завтра заплановані ще. У понеділок і вівторок відбудуться зустрічі. Росія та Україна, як мені здається, вперше прагнуть укласти угоду. Думаю, вони хочуть домовитися», — сказав Трамп.

Американський президент не розкрив, із ким саме спілкувався 6 листопада та кому збирається телефонувати наступного дня. Також він не назвав учасників зустрічей, запланованих на початок наступного тижня, і не уточнив, чи йдеться про прямі переговори представників України та Росії, чи про консультації за участю посередників.

Трамп охарактеризував потенційну домовленість як масштабну угоду, наслідки якої можуть вийти далеко за межі двосторонніх відносин Києва та Москви. За його оцінкою, документ матиме значення для всієї Європи.

«Думаю, це буде дуже велика угода. Гадаю, вона торкнеться всієї Європи», — заявив глава Білого дому.

Таким чином, американський президент пов’язав можливе завершення російсько-української війни з ширшими змінами в європейській політиці та системі міжнародної безпеки. Водночас він не пояснив, які саме положення можуть увійти до майбутньої угоди, чи передбачатиме вона нові зобов’язання для європейських держав і чи обговорюються питання безпеки країн НАТО.

Заява Трампа пролунала на тлі дискусій щодо можливого формату американських переговорів із Москвою та Києвом. Одним із ключових питань залишається зміст гарантій безпеки для України, оскільки припинення бойових дій саме по собі не усуває ризику нового російського вторгнення. Для Києва важливо, щоб будь-які домовленості передбачали механізми, здатні запобігти повторній агресії.

Іншим предметом потенційних переговорів є територіальне питання. Росія продовжує наполягати на своїх вимогах щодо окупованих українських територій, тоді як українська влада відкидає можливість легалізації захоплення земель. Від того, чи включатимуть американські пропозиції положення щодо територій, залежатиме можливість досягнення домовленостей між сторонами.

Окреме значення матиме позиція європейських союзників України. Будь-яка масштабна угода, яка передбачатиме зміни в системі європейської безпеки, може потребувати консультацій із НАТО та урядами країн Європейського Союзу. При цьому європейські держави мають власні безпекові інтереси, зокрема щодо військової присутності Альянсу на східному фланзі та недопущення відновлення російського впливу на сусідні країни.

Майбутні зустрічі 10 і 11 листопада можуть прояснити, чи перейшли американські дипломатичні зусилля до обговорення конкретних умов врегулювання. Однак поки що невідомі ані склад переговорних груп, ані порядок денний, ані можливі документи, які сторони готові розглядати. Трамп також не повідомив, чи погоджені його ініціативи з українським керівництвом.

Основою міжнародно-правового врегулювання залишається Статут ООН, який закріплює принцип територіальної цілісності держав і забороняє застосування сили проти їхньої політичної незалежності. Україна також неодноразово заявляла про необхідність дотримання цих принципів під час будь-яких переговорів щодо завершення війни.

Для адміністрації Трампа досягнення домовленості між Києвом і Москвою є одним із ключових зовнішньополітичних завдань. Однак результат дипломатичних зусиль залежатиме не лише від контактів Вашингтона з Кремлем, а й від готовності сторін погодити умови припинення бойових дій та механізми виконання можливих зобов’язань.

війна в Україні, Володимир Зеленський, Володимир Путін, Дональд Трамп, мирні переговори
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