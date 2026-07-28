Трамп заявив, що покійний Ліндсі Грем любив війну

Президент США Дональд Трамп заявив в інтерв’ю телеканалу Fox News, що його дивувала позиція покійного сенатора-республіканця Ліндсі Грема щодо воєнних конфліктів. За словами американського лідера, він не розумів, чому сенатор, якого він назвав доброю людиною, виступав за жорсткіший підхід до міжнародних криз, а також зазначив, що Грем не був прихильником швидкого завершення війни в Україні.

«Я говорив Грему: ти така мила людина, як ти можеш так любити війну?!» — сказав Трамп, коментуючи погляди сенатора в ефірі Fox News.

Американський президент зазначив, що мав відмінне бачення щодо врегулювання конфліктів. За його словами, Грем не поділяв ідею швидкого завершення війни та виступав за продовження підтримки військових зусиль.

Ліндсі Грем, який представляв штат Південна Кароліна в Сенаті США, протягом останніх років був одним із найбільш активних прихильників підтримки Києва у протистоянні російській агресії. Сенатор закликав Вашингтон продовжувати військову допомогу та посилювати санкційний тиск на Москву.

Грем неодноразово відвідував Київ і проводив зустрічі з українським керівництвом. У своїх виступах він заявляв, що США мають продовжувати підтримувати партнерів, доки не буде досягнуто умов, які гарантуватимуть безпеку та стабільність у регіоні.

Дональд Трамп раніше неодноразово заявляв, що виступає за завершення війни шляхом переговорів. Під час політичної кампанії він наголошував на необхідності дипломатичного врегулювання та критикував підходи, які, на його думку, можуть призводити до затягування бойових дій.

Позиція Ліндсі Грема щодо війни суттєво відрізнялася від підходу Трампа. Сенатор вважав, що припинення бойових дій має відбуватися на умовах, які забезпечать довгострокову безпеку союзників США та передбачатимуть відповідальність Росії за дії проти України.

Смерть Ліндсі Грема стала приводом для нових заяв американських політиків про його роль у зовнішній політиці США. Представники Республіканської партії називали його одним із впливових голосів у питаннях оборони, міжнародної безпеки та підтримки союзників.

Заяви Трампа вкотре продемонстрували різницю у поглядах усередині американського політичного середовища щодо підходів до завершення війни та ролі США у міжнародних конфліктах. Дискусії навколо зовнішньої політики можуть впливати на подальші рішення Вашингтона щодо підтримки партнерів і дипломатичних ініціатив.