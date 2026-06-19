Трамп заявив, що Мелоні «просила фото», прем’єр Італії жорстко відповіла
2026-19-06    71

Трамп заявив, що Мелоні «просила фото», прем’єр Італії жорстко відповіла

Президент США Дональд Трамп заявив, що прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні нібито «благала» його сфотографуватися разом під час саміту G7. Таку заяву американський лідер зробив в інтерв’ю одному з італійських телеканалів після завершення зустрічі лідерів країн «Групи семи». У відповідь глава італійського уряду назвала слова Трампа вигадкою та висловила розчарування його публічними висловлюваннями на адресу союзників.

Під час інтерв’ю Трамп заявив, що Мелоні нібито дуже хотіла спільне фото з ним. «Вона так сильно бажала фото зі мною. Я не збирався цього робити, але мені стало її шкода», — сказав президент США. Коментар швидко викликав реакцію в Італії, де слова американського президента стали предметом широкого політичного обговорення.

Джорджа Мелоні категорично відкинула слова Трампа, заявивши, що описана ним ситуація не відповідає дійсності. Вона назвала його твердження «вигадками» та зазначила, що шкодує через те, що президент США дозволяє собі жорсткіші висловлювання щодо партнерів Заходу, ніж стосовно своїх геополітичних опонентів.

На тлі дипломатичної суперечки міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні скасував запланований на наступний тиждень візит до Маямі. Офіційних пояснень щодо зв’язку цього рішення із заявами Трампа не оприлюднювали, однак рішення було ухвалене після нового загострення у відносинах між Вашингтоном і Римом.

Нинішній конфлікт став продовженням напруженості, яка виникла між двома політиками раніше. Попередні розбіжності були пов’язані з критичними висловлюваннями Дональда Трампа на адресу Папи Римського, що викликало негативну реакцію з боку італійського уряду. Саме після цього відносини між президентом США та прем’єр-міністеркою Італії почали погіршуватися.

До останніх суперечок Джорджа Мелоні вважалася однією з небагатьох європейських лідерів, які підтримували конструктивний політичний діалог із Дональдом Трампом. Після його повернення до Білого дому італійський прем’єр неодноразово наголошувала на важливості співпраці зі США в питаннях безпеки, економіки та підтримки трансатлантичного партнерства.

Експерти звертають увагу, що публічні конфлікти між керівниками держав можуть ускладнювати політичний діалог навіть за наявності спільних стратегічних інтересів. США та Італія залишаються союзниками в НАТО, співпрацюють у межах G7 та координують позиції щодо низки міжнародних питань, однак особисті суперечки між лідерами здатні впливати на атмосферу двосторонніх контактів і дипломатичних переговорів.

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