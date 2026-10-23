Трамп заявив, що Маск зняв обмеження Starlink для України

Президент США Дональд Трамп увечері 22 жовтня 2026 року заявив, що засновник SpaceX Ілон Маск зняв обмеження швидкості для військової системи супутникового зв’язку Starshield, яку використовують українські військові. Водночас в Офісі президента України повідомили, що фактичний ліміт роботи системи залишається незмінним, тому підтвердження відновлення повноцінного режиму її використання наразі немає.

Під час спілкування з журналістами Трамп заявив, що Маск повернув попередні умови роботи системи. Американський президент не став уточнювати, чи телефонував особисто власнику SpaceX із проханням скасувати обмеження, а також не розкрив деталей можливих домовленостей.

«Я не хочу говорити, я знаю, що це дуже цікава ситуація. Я не хочу це коментувати, знаєте, дзвонив я чи хтось інший – це не має жодного значення. Гадаю, суть у тому, що він повернув це», – сказав Трамп.

Однак інформація з українського боку не підтвердила заяву президента США. Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин увечері 22 жовтня повідомив, що обмеження для військового використання супутникового зв’язку залишилося на попередньому рівні. За його словами, українська сторона продовжує спостерігати той самий ліміт, а отже, на момент повідомлення змін у роботі системи не зафіксували.

Розбіжність між заявами Трампа та Офісу президента України залишає відкритим питання, чи справді SpaceX змінила технічні параметри доступу для українських військових. Заява американського президента сама по собі не свідчить про те, що обмеження вже фактично скасовані на всіх терміналах або що зміни поширюються на всі напрямки використання супутникового зв’язку.

Напередодні, 22 жовтня, американське видання The Wall Street Journal повідомило, що Трамп телефонував Маску з проханням скасувати обмеження для військової версії Starlink в Україні. За даними американських посадовців, після розмови, яка нібито відбулася 21 жовтня, система почала працювати у звичнішому режимі. Видання також писало, що рішення про обмеження швидкості Starlink для України Маск ухвалив особисто.

Водночас публічні заяви не дають змоги однозначно встановити, які саме технічні зміни могли бути внесені, коли вони мали набути чинності та чи стосуються всіх українських військових підрозділів. Окремого підтвердження від SpaceX щодо повного скасування обмежень у наведених повідомленнях немає.

Проблема виникла на тлі використання супутникового зв’язку для забезпечення військових операцій. Starlink дає змогу підтримувати комунікацію там, де традиційна інфраструктура пошкоджена або недоступна. Тому зміни в умовах роботи системи можуть впливати на координацію підрозділів, передачу даних і керування технікою, що потребує стабільного зв’язку під час руху.

Обмеження почали діяти 14 жовтня. За повідомленнями, під час використання терміналів Starlink на швидкості понад 161 км/год виникали перебої зі зв’язком. Це створювало додаткові труднощі для українських військових, зокрема під час операцій із відбиття російських атак. У матеріалах про проблему також згадувалося обмеження систем Starshield до рівня швидкості 160 км/год.

Starlink і Starshield пов’язані з компанією SpaceX, однак ці назви позначають різні напрями її діяльності. Starlink є супутниковим сервісом широкосмугового доступу до інтернету, тоді як Starshield розробляють для державних і оборонних потреб. Військове застосування супутникових технологій робить доступ до таких систем питанням не лише технічної надійності, а й взаємодії між компанією, урядовими структурами та військовими користувачами.

Наразі ключовим залишається практичне підтвердження змін у роботі системи з боку українських військових або офіційних представників. Поки Офіс президента повідомляє про збереження попереднього ліміту, говорити про остаточне зняття обмежень для України передчасно.