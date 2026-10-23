Трамп заявив, що Маск зняв обмеження Starlink для України
2026-23-10    163

Трамп заявив, що Маск зняв обмеження Starlink для України

Президент США Дональд Трамп увечері 22 жовтня 2026 року заявив, що засновник SpaceX Ілон Маск зняв обмеження швидкості для військової системи супутникового зв’язку Starshield, яку використовують українські військові. Водночас в Офісі президента України повідомили, що фактичний ліміт роботи системи залишається незмінним, тому підтвердження відновлення повноцінного режиму її використання наразі немає.

Під час спілкування з журналістами Трамп заявив, що Маск повернув попередні умови роботи системи. Американський президент не став уточнювати, чи телефонував особисто власнику SpaceX із проханням скасувати обмеження, а також не розкрив деталей можливих домовленостей.

«Я не хочу говорити, я знаю, що це дуже цікава ситуація. Я не хочу це коментувати, знаєте, дзвонив я чи хтось інший – це не має жодного значення. Гадаю, суть у тому, що він повернув це», – сказав Трамп.

Однак інформація з українського боку не підтвердила заяву президента США. Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин увечері 22 жовтня повідомив, що обмеження для військового використання супутникового зв’язку залишилося на попередньому рівні. За його словами, українська сторона продовжує спостерігати той самий ліміт, а отже, на момент повідомлення змін у роботі системи не зафіксували.

Розбіжність між заявами Трампа та Офісу президента України залишає відкритим питання, чи справді SpaceX змінила технічні параметри доступу для українських військових. Заява американського президента сама по собі не свідчить про те, що обмеження вже фактично скасовані на всіх терміналах або що зміни поширюються на всі напрямки використання супутникового зв’язку.

Напередодні, 22 жовтня, американське видання The Wall Street Journal повідомило, що Трамп телефонував Маску з проханням скасувати обмеження для військової версії Starlink в Україні. За даними американських посадовців, після розмови, яка нібито відбулася 21 жовтня, система почала працювати у звичнішому режимі. Видання також писало, що рішення про обмеження швидкості Starlink для України Маск ухвалив особисто.

Водночас публічні заяви не дають змоги однозначно встановити, які саме технічні зміни могли бути внесені, коли вони мали набути чинності та чи стосуються всіх українських військових підрозділів. Окремого підтвердження від SpaceX щодо повного скасування обмежень у наведених повідомленнях немає.

Проблема виникла на тлі використання супутникового зв’язку для забезпечення військових операцій. Starlink дає змогу підтримувати комунікацію там, де традиційна інфраструктура пошкоджена або недоступна. Тому зміни в умовах роботи системи можуть впливати на координацію підрозділів, передачу даних і керування технікою, що потребує стабільного зв’язку під час руху.

Обмеження почали діяти 14 жовтня. За повідомленнями, під час використання терміналів Starlink на швидкості понад 161 км/год виникали перебої зі зв’язком. Це створювало додаткові труднощі для українських військових, зокрема під час операцій із відбиття російських атак. У матеріалах про проблему також згадувалося обмеження систем Starshield до рівня швидкості 160 км/год.

Starlink і Starshield пов’язані з компанією SpaceX, однак ці назви позначають різні напрями її діяльності. Starlink є супутниковим сервісом широкосмугового доступу до інтернету, тоді як Starshield розробляють для державних і оборонних потреб. Військове застосування супутникових технологій робить доступ до таких систем питанням не лише технічної надійності, а й взаємодії між компанією, урядовими структурами та військовими користувачами.

Наразі ключовим залишається практичне підтвердження змін у роботі системи з боку українських військових або офіційних представників. Поки Офіс президента повідомляє про збереження попереднього ліміту, говорити про остаточне зняття обмежень для України передчасно.

SpaceX, Starlink, Starshield, Дональд Трамп, Ілон Маск
Останні новини
Дженна Ортега зізналася, чому не дивиться власні фільми

Дженна Ортега зізналася, чому не дивиться власні фільми
Американська акторка Дженна Ортега, відома за серіалом «Венздей», розповіла в читать далее
23-10, 17:20
Помер Федір Стригун — народний артист України та зірка «Пропалої грамоти»

Помер Федір Стригун — народний артист України та зірка «Пропалої грамоти»
У Львові 23 жовтня 2026 року помер народний артист України читать далее
23-10, 17:18
Софія Ротару показала архівне фото Анатолія Євдокименка

Софія Ротару показала архівне фото Анатолія Євдокименка
Українська співачка Софія Ротару 23 жовтня вшанувала пам’ять свого чоловіка читать далее
23-10, 16:28
Податок на посилки та доходи з платформ: Зеленський підписав закони

Податок на посилки та доходи з платформ: Зеленський підписав закони
Президент України Володимир Зеленський підписав три закони, необхідні для продовження читать далее
23-10, 16:26
Переговори щодо війни в Україні планують провести в Абу-Дабі в листопаді

Переговори щодо війни в Україні планують провести в Абу-Дабі в листопаді
Тристоронні переговори України, США та Росії планують провести в Абу-Дабі читать далее
23-10, 13:53
ЄС розглядає збільшення фінансування України на 2027 рік

ЄС розглядає збільшення фінансування України на 2027 рік
Європейський Союз розглядає можливість збільшити фінансову підтримку України у 2027 читать далее
23-10, 10:31
Трамп заявив, що Маск зняв обмеження Starlink для України

Трамп заявив, що Маск зняв обмеження Starlink для України
Президент США Дональд Трамп увечері 22 жовтня 2026 року заявив, читать далее
23-10, 10:28
TAYANNA розповіла, чому відмовилася від ін’єкцій ботоксу

TAYANNA розповіла, чому відмовилася від ін’єкцій ботоксу
Українська співачка TAYANNA розповіла про власний досвід використання ботоксу та читать далее
23-10, 10:25
Прототип Space Rider розбився під час випробувань на Сардинії

Прототип Space Rider розбився під час випробувань на Сардинії
Під час випробувань на військовому полігоні на острові Сардинія в читать далее
23-10, 09:52
Дональд Трамп просуває оновлений мирний план, – The Economist

Дональд Трамп просуває оновлений мирний план, – The Economist
Білий дім намагається відновити переговори про мирну угоду між Україною читать далее
23-10, 09:25
Український Ан-124 «Руслан» загорівся під час посадки в Японії

Український Ан-124 «Руслан» загорівся під час посадки в Японії
Український транспортний літак Ан-124-100 «Руслан» авіакомпанії «Авіалінії Антонова» загорівся під читать далее
23-10, 09:20
Рю Муракамі помер у віці 74 років: що відомо про письменника

Рю Муракамі помер у віці 74 років: що відомо про письменника
Японський письменник Рю Муракамі помер 17 жовтня у віці 74 читать далее
23-10, 09:18
Населення України скоротилося до 28,5 млн осіб, — демограф

Населення України скоротилося до 28,5 млн осіб, — демограф
Населення України скоротилося до 28,5 млн осіб станом на середину читать далее
22-10, 16:15
В інтерв’ю Стівену Бартлетту Зеленський знову розкритикував Трампа

В інтерв’ю Стівену Бартлетту Зеленський знову розкритикував Трампа
Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю британському журналісту Стівену Бартлетту читать далее
22-10, 16:11
ЄС перевіряє Booking.com через ймовірне шахрайство та фішинг

ЄС перевіряє Booking.com через ймовірне шахрайство та фішинг
Європейська комісія 21 жовтня розпочала офіційне розслідування щодо Booking.com через читать далее
22-10, 11:52
Удар по Почайній: у Києві знищено гіпермаркет «Епіцентр»

Удар по Почайній: у Києві знищено гіпермаркет «Епіцентр»
У ніч проти 22 жовтня внаслідок російської ракетної атаки на читать далее
22-10, 09:38
Антиматерія під контролем: учені готують точний тест фізики

Антиматерія під контролем: учені готують точний тест фізики
Фізики Північно-Західного університету у США вперше змогли перевести одиночний позитрон читать далее
22-10, 09:35
Слава Красовська: біографія та цікаві факти про акторку

Слава Красовська: біографія та цікаві факти про акторку
Слава Красовська — українська акторка театру, кіно та дубляжу, відома читать далее
22-10, 09:32
Олексій Комаровський: біографія та цікаві факти про режисера

Олексій Комаровський: біографія та цікаві факти про режисера
Олексій Комаровський — український кінорежисер, продюсер, сценарист і актор, відомий читать далее
22-10, 09:30
Віточка Зварич розповіла про нового «Холостяка» та стосунки

Віточка Зварич розповіла про нового «Холостяка» та стосунки
Учасниця 14-го сезону романтичного реаліті «Холостяк» Віточка Зварич розповіла про читать далее
22-10, 09:28
Теги
Європейський Союз Верховна Рада України Володимир Зеленський Дональд Трамп Збройні сили України Кабінет Міністрів України Київ Росія Сполучені Штати Америки Територіальний центр комплектування Чемпіонат світу з футболу 2026 війна в Україні день ангела дипломатія мобілізація народні прикмети новини України футбол церковне свято церковний календар