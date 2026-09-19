Трамп заявив про угоду США і Данії щодо Гренландії
2026-19-09    138

Трамп заявив про угоду США і Данії щодо Гренландії

Президент США Дональд Трамп 18 вересня заявив, що Вашингтон досяг домовленості з Данією щодо Гренландії, яка передбачає постійні повноваження США у сфері безпеки острова. Водночас американський президент уточнив, що документ ще не підписаний. У Копенгагені та Нууку заявили про підготовку угоди, яку планують підписати наступного тижня, після чого вона має пройти необхідні парламентські процедури.

За словами Трампа, домовленість надає США «постійний контроль над безпекою та всіма іншими потребами» Гренландії. Американський президент назвав майбутній документ безстроковою угодою, яка не матиме кінцевого терміну дії.

Трамп також заявив, що після укладення угоди жоден противник США не зможе розмістити в Гренландії військову базу, військову присутність або здійснювати чутливі інвестиції без прямого письмового схвалення Вашингтона. Окремо президент США повідомив, що американська сторона «негайно» почне розширювати військову присутність на острові.

Водночас Гренландія залишається самоврядною територією у складі Королівства Данія. У Копенгагені заявили, що майбутня угода зберігає суверенітет і територіальну цілісність Данії та Гренландії, а також право жителів острова на самовизначення.

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен повідомила, що документ має посилити безпеку в Арктиці та Північній Атлантиці. За її словами, переговори проводилися з урахуванням інтересів Данії, Гренландії та США. Водночас остаточний текст домовленості наразі не оприлюднений.

Прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен також підтвердив роботу над домовленістю щодо безпеки. Водночас для набуття нею чинності необхідне завершення внутрішніх процедур у Данії та Гренландії. Таким чином, заява Трампа наразі не означає фактичної зміни статусу острова або передачі його під контроль США.

Підписання документа планують провести наступного тижня під час Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Після підписання угода має бути представлена парламентам Данії та Гренландії. Саме остаточний текст документа визначить, які повноваження отримають американські структури у сфері оборони, інвестицій та військової інфраструктури.

Гренландія має важливе значення для арктичної безпеки через своє географічне положення між Північною Америкою та Європою. На острові вже розташована американська військова база Pituffik Space Base, яка використовується, зокрема, для систем раннього попередження та космічних операцій. Правові основи американської військової присутності в Гренландії існують із 1951 року.

Нова домовленість стала результатом тривалих переговорів на тлі вимог Трампа щодо посилення американського контролю над Гренландією. Раніше президент США неодноразово заявляв про необхідність отримання острова Сполученими Штатами, посилаючись на його стратегічне значення та питання національної безпеки. Данія та представники Гренландії виступали проти зміни територіального статусу острова.

Арктика, Гренландія, Данія, Дональд Трамп, Метте Фредеріксен, Сполучені Штати Америки
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