Трамп заявив про прогрес у переговорах США та Ірану в Досі

Президент США Дональд Трамп заявив про «помітний прогрес» у переговорах із Іраном після чергового раунду непрямих технічних консультацій, що відбулися в столиці Катару Досі 1 липня 2026 року за посередництва Катару та Пакистану. Обговорення стосувалися ядерної програми Тегерана, безпеки судноплавства в Ормузькій протоці та потенційного механізму контролю за дотриманням попередніх домовленостей.

За даними міжнародних агентств, переговори мали технічний характер і проходили через посередників, без прямих контактів між делегаціями США та Ірану. Американську сторону представляли спеціальні посланці адміністрації Трампа, тоді як іранська делегація працювала через регіональних посередників, зосередившись на імплементації раніше досягнутих рамкових домовленостей.

Дональд Трамп після завершення консультацій заявив журналістам, що сторони «рухаються в правильному напрямку» та відзначив покращення комунікації між Вашингтоном і Тегераном. Він також наголосив, що питання денуклеаризації Ірану залишається ключовим елементом майбутньої угоди, однак деталі потенційного компромісу не розкриваються.

Окремим блоком переговорів стало обговорення безпеки морських перевезень через Ормузьку протоку, яка залишається стратегічним маршрутом для світових поставок нафти. США наполягають на гарантіях вільного проходу суден, тоді як Іран продовжує наполягати на розширенні власного контролю над регіоном та можливому запровадженні регульованих зборів.

Фінансовий компонент переговорів, зокрема питання заморожених іранських активів, залишається предметом розбіжностей. За даними джерел, близьких до переговорного процесу, обговорюються механізми використання частини коштів виключно для гуманітарних і торговельних операцій, однак офіційного підтвердження домовленостей сторони не надали.

У Держдепартаменті США зазначають, що наступні раунди консультацій можуть відбутися у розширеному форматі із залученням додаткових посередників, зокрема європейських країн, якщо буде досягнуто прогресу щодо базових принципів майбутньої угоди.

Аналітики відзначають, що нинішній етап переговорів зосереджений на технічних параметрах потенційної угоди, тоді як політичні питання — включно з повним обсягом санкцій і статусом ядерної програми Ірану — залишаються невирішеними.