Трамп заявив про фокус на Україні та зустрівся із Зеленським на G7

Президент США Дональд Трамп 16 червня 2026 року на полях саміту G7 заявив про зміну зовнішньополітичних пріоритетів, зазначивши, що Іран відходить на другий план, а основна увага тепер зосереджена на врегулюванні війни в Україні. У межах заходу він провів зустрічі з президентом України Володимир Зеленський та держсекретарем Марко Рубіо.

За словами Трампа, Сполучені Штати прагнуть зробити «все можливе» для завершення бойових дій між Україною та Росією. Він підкреслив, що вже відбулася перша зустріч із Зеленським, яка, за його оцінкою, пройшла конструктивно, а також анонсував подальші контакти протягом дня.

Під час спілкування з журналістами Трамп заявив, що Росія має укласти домовленості щодо завершення війни, оскільки втрати з обох сторін залишаються значними. Він навів оцінки, згідно з якими лише за останній місяць загальні втрати Росії та України могли сягнути близько 35 тисяч військових, а середній показник втрат, за його словами, становить близько 25 тисяч осіб щомісяця.

Окремо він наголосив, що мова йде переважно про молодих військовослужбовців, і назвав масштаби втрат «безпрецедентними з часів Другої світової війни». Трамп додав, що ситуація на фронті залишається динамічною, однак сторони продовжують бойові дії без ознак швидкого політичного врегулювання.

Президент США також повідомив, що раніше мав телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним у неділю, під час якої обговорювалася поточна ситуація на фронті. За його словами, позиція російської сторони не зазнала суттєвих змін, а бойові дії тривають із високою інтенсивністю.

Після заяв Трампа президент України Зеленський опублікував фото зі зустрічі з американським лідером та Марко Рубіо. У дописі він зазначив, що координація позицій між Україною та США є «завжди важливою», не розкриваючи деталей переговорів. Зустріч, за даними української сторони, була частиною серії дипломатичних контактів на полях саміту.

Джерела, знайомі з перебігом переговорів, зазначають, що ключовою темою обговорень залишаються питання безпеки, військової підтримки та можливих дипломатичних сценаріїв завершення війни. Очікується, що подальші контакти між сторонами триватимуть у рамках міжнародного форуму.