Трамп заявив про дефіцит дизеля через удари України по РФ

Президент США Дональд Трамп закликав президента України Володимира Зеленського припинити удари по російських нафтопереробних заводах і виробництву дизельного пального, заявивши, що атаки створюють дефіцит дизеля на світовому ринку. За словами Трампа, він обговорював це питання із Зеленським і закликав українського лідера зосереджувати удари на інших цілях.

«Господин Зеленський должен сделать одну вещь. Он должен прекратить выводить из строя производство дизельного топлива в России», – сказав Трамп. Він додав, що Україна може атакувати інші об’єкти, але не повинна завдавати ударів по виробництву дизельного пального, оскільки це, на його думку, завдає шкоди не лише Росії, а й світовій економіці.

Американський президент пов’язав скорочення доступності дизеля на міжнародному ринку саме з війною між Росією та Україною. «Это происходит не из-за Ближнего Востока. Это происходит из-за того, что происходит с Россией и Украиной», – заявив він, відкидаючи пояснення, за яким основним фактором дефіциту є ситуація на Близькому Сході.

У США тим часом різко зросли ціни на дизельне пальне. Подорожчання стало проблемою для адміністрації Трампа та Республіканської партії напередодні виборів до Конгресу, оскільки вартість пального безпосередньо впливає на витрати перевізників, аграрного сектору, промисловості та споживачів.

Росія залишається одним із найбільших експортерів дизельного пального у світі. Російські нафтопереробні підприємства забезпечують значну частину виробництва пального, яке до повномасштабного вторгнення та після запровадження західних санкцій постачалося на міжнародні ринки через різні торговельні маршрути.

Українські удари по російській нафтовій інфраструктурі регулярно призводять до пошкодження або тимчасової зупинки окремих потужностей НПЗ. Такі атаки спрямовані на обмеження здатності Росії переробляти нафту та забезпечувати паливом власну економіку й військову машину.

На тлі атак Москва запровадила обмеження на експорт дизельного пального. Заборона скорочує обсяги російського ресурсу, доступного іноземним покупцям, і потенційно посилює тиск на світовий ринок у періоди, коли баланс попиту та пропозиції залишається напруженим.

Для Вашингтона питання вартості дизеля має окреме політичне значення. На відміну від бензину, дизель широко використовується вантажним транспортом, сільськогосподарською технікою та низкою промислових підприємств. Тому тривале зростання цін може поступово переноситися на собівартість товарів і логістичних послуг.

Заява Трампа також демонструє складність для Києва у визначенні цілей далекобійних ударів по території Росії. Україна використовує атаки на паливно-енергетичні об’єкти як інструмент тиску на російські ресурси, тоді як США прагнуть не допустити додаткового скорочення поставок енергоносіїв, яке може позначитися на цінах у самих Сполучених Штатах.

Трамп не запропонував публічно конкретного механізму контролю за виконанням такого заклику та не уточнив, які саме російські об’єкти він вважає допустимими цілями. Водночас його слова можуть стати предметом подальших переговорів Вашингтона й Києва щодо характеру українських ударів та їхнього впливу на міжнародні енергетичні ринки.

Дизельне пальне має стратегічне значення для світової торгівлі через його роль у вантажних перевезеннях. На відміну від бензину, попит на дизель значною мірою визначається економічною активністю, транспортом і сільським господарством, тому перебої з його постачанням можуть впливати на ширше коло цін.

Російський паливний сектор уже тривалий час залишається однією з ключових цілей українських атак. Для Києва пошкодження НПЗ означає спробу скоротити переробні можливості РФ, тоді як для міжнародного ринку наслідки залежать від масштабів пошкоджень, тривалості простою підприємств і здатності інших експортерів компенсувати втрачені обсяги.