Трамп запровадив нові мита для понад 80 країн світу

Президент США Дональд Трамп після завершення дії попереднього режиму тарифів опівночі запровадив нові імпортні мита для більш ніж 80 країн. Базова ставка становитиме 10% для держав, які, на думку Вашингтона, вжили достатніх заходів для боротьби з примусовою працею, тоді як для решти країн встановлено тариф у розмірі 12,5%. До першої групи увійшли, зокрема, Європейський Союз, Велика Британія, Канада та Індія, а до другої — Китай і Росія.

Новий тарифний режим почав діяти одразу після завершення попередніх універсальних мит у розмірі 10%. Адміністрація США пояснює диференційований підхід прагненням стимулювати торговельних партнерів до посилення контролю за ланцюгами постачання та запобігання використанню примусової праці у виробництві товарів, що експортуються на американський ринок.

За новими правилами країни, які відповідають встановленим Вашингтоном критеріям, зберігатимуть мінімальну ставку у 10%. Для держав, які не виконали цих вимог або не досягли відповідних домовленостей зі США, тариф підвищено до 12,5%. Таким чином адміністрація Білого дому фактично розділила торговельних партнерів на дві категорії залежно від оцінки їхньої політики у сфері трудових стандартів.

До групи зі ставкою 10% потрапили найбільші союзники США, серед яких країни Європейського Союзу, Велика Британія, Канада та Індія. Для Китаю та Росії, а також низки інших держав, визначено вищий рівень митного навантаження. Такий підхід може вплинути на конкурентоспроможність окремих товарів на американському ринку та змінити логістику міжнародної торгівлі.

Запровадження нових мит є продовженням торговельної політики Дональда Трампа, яка передбачає активне використання тарифів як інструменту економічного та політичного впливу. Білий дім неодноразово заявляв, що торговельні механізми мають використовуватися не лише для захисту американських виробників, а й для просування міжнародних стандартів у сфері праці та виробництва.

Економісти звертають увагу, що навіть незначне підвищення імпортних тарифів може позначитися на вартості продукції для американських споживачів, особливо якщо йдеться про великі обсяги імпорту промислових товарів, електроніки, обладнання та сировини. Водночас для експортерів нові ставки означають необхідність перегляду цінової політики або пошуку альтернативних ринків збуту.

Особливу увагу ринки приділяють Китаю, який залишається одним із найбільших торговельних партнерів США. Будь-які зміни тарифного режиму між двома найбільшими економіками світу традиційно впливають на глобальні ланцюги постачання, динаміку біржових індексів і ціни на сировинні товари. Аналогічно додаткові мита щодо Росії можуть посилити вже чинні торговельні обмеження.

Подальший розвиток ситуації залежатиме від реакції торговельних партнерів США. Країни, які потрапили до групи з підвищеними тарифами, можуть ініціювати переговори щодо перегляду ставок або вдатися до відповідних заходів у межах міжнародних торговельних механізмів.