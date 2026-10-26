Трамп запропонував Орбану стати генеральним секретарем ООН

Адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану висунути свою кандидатуру на посаду генерального секретаря ООН. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на обізнані джерела. Повноваження нинішнього очільника організації Антоніу Гутерріша завершуються 31 грудня 2026 року, тому міжнародні гравці вже визначаються з можливими наступниками.

За даними співрозмовників видання, Орбан потенційно може стати спільним кандидатом США, Росії та Китаю. Джерела стверджують, що на його підтримку вже є вісім гарантованих голосів, а ще приблизно десять країн можуть долучитися до цієї групи. Водночас наразі не йдеться про остаточно сформовану міжнародну коаліцію: позиції держав і готовність підтримати угорського прем’єра ще мають бути підтверджені.

Одним із ключових питань залишається реакція Великої Британії та Франції. Обидві країни є постійними членами Ради Безпеки ООН і мають право вето, яке дозволяє заблокувати рекомендацію кандидата на посаду генерального секретаря. У WSJ порушують питання, чи наважаться Лондон і Париж скористатися цим механізмом, якщо Орбан отримає підтримку більшості інших учасників процесу. Видання зауважує, що ці держави зазвичай обережно ставляться до застосування права вето.

Можливе висунення угорського прем’єра викликає особливу увагу через його політичні позиції та відносини з Москвою. WSJ вважає, що в разі обрання Орбан може відігравати роль захисника інтересів президента Росії Володимира Путіна та інших авторитарних лідерів. Така перспектива робить його кандидатуру потенційно суперечливою для держав, які наполягають на незалежності міжнародних інституцій від впливу окремих урядів.

Американський чиновник, слова якого наводить видання, назвав Орбана «ідеальним кандидатом для консерваторів, які підтримують рух MAGA». Йдеться про політичне середовище, пов’язане з гаслом Make America Great Again та прихильниками Трампа. Подібні погляди мають вплив і на частину правих політичних сил у Європі, які виступають за посилення національного суверенітету, перегляд окремих підходів до європейської інтеграції та більш прагматичні відносини з Росією.

За інформацією джерел WSJ, сам Орбан готовий балотуватися лише за умови, що матиме достатню впевненість у перемозі. Це означає, що остаточне рішення може залежати не тільки від пропозиції Вашингтона, а й від попередніх домовленостей із ключовими державами та оцінки шансів пройти процедуру обрання. Поки що немає підтвердження, що угорський прем’єр офіційно погодився на висунення або що його кандидатуру формально внесли на розгляд ООН.

На тлі можливого просування Орбана інші претенденти, за оцінкою видання, переважно мають досвід міжнародної бюрократії або дипломатичної роботи за лаштунками. Такий профіль відповідає традиційному уявленню про генерального секретаря як посадовця, здатного вести переговори між державами з протилежними інтересами. Потенційна кандидатура чинного глави уряду країни — члена Європейського Союзу вирізняється тим, що Орбан залишається активним учасником внутрішньої та міжнародної політики.

Обрання нового генерального секретаря матиме значення не лише для адміністративного управління ООН, а й для її дипломатичної ролі під час міжнародних криз. Водночас навіть підтримка впливових держав не гарантує успіху: кандидат повинен пройти процедуру в Раді Безпеки, де постійні члени можуть заблокувати рекомендацію, після чого питання передають на розгляд Генеральної Асамблеї.

Посада генерального секретаря передбачає керівництво Секретаріатом ООН, представництво організації на міжнародній арені та участь у дипломатичних зусиллях із запобігання конфліктам. Генеральний секретар не може одноосібно визначати зовнішню політику держав-членів, однак має можливість привертати увагу до загроз міжнародному миру, сприяти переговорам і формувати порядок денний організації. Саме тому політична незалежність претендента та довіра з боку різних регіональних груп залишаються важливими критеріями під час вибору.

Процес призначення наступника Гутерріша відбуватиметься в умовах розбіжностей між постійними членами Ради Безпеки щодо війни, безпеки та ролі міжнародних інституцій. Чи перетвориться пропозиція адміністрації Трампа на офіційну кандидатуру Орбана, залежатиме від його власного рішення, готовності держав підтримати його та позиції країн, здатних застосувати право вето.