Трамп закликав Україну обрати нового президента

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україні настав час обрати нового президента, який зможе домовитися про завершення війни з Росією. Він знову звинуватив Володимира Зеленського в небажанні укладати мирну угоду, водночас стверджуючи, що російський лідер Володимир Путін зацікавлений у врегулюванні конфлікту.

За словами Трампа, Київ мав кілька можливостей домовитися про припинення війни, проте український президент нібито не скористався ними. Американський лідер вважає, що угода, укладена раніше, могла б передбачати для України вигідніші умови.

«Було багато можливостей вирішити все це. Але з якоїсь причини Зеленський не хоче укладати угоду. Думаю, він вчинив би розумно, якби уклав її два роки тому. Тоді він отримав би набагато вигідніші умови», — заявив Трамп.

Президент США також поставив під сумнів готовність Зеленського завершити війну шляхом переговорів і закликав Україну обрати керівника, здатного домовитися про угоду. При цьому він не уточнив, яким саме чином, на його думку, має відбутися зміна президента та як така позиція співвідноситься з українським законодавством.

Трамп пов’язав свої претензії до українського керівництва з ударами по російських нафтопереробних заводах. Він заявив, що дії Зеленського створюють проблеми для інших країн, зокрема для американських фермерів.

«Зеленський хоче створювати проблеми для всього світу. Він хоче створювати проблеми для наших фермерів, завдаючи ударів по російських нафтопереробних заводах», — сказав президент США.

Американський лідер не навів конкретних розрахунків, які б пояснювали, як українські атаки на російську нафтову інфраструктуру впливають на становище фермерів у США. Водночас його заява свідчить про те, що він розглядає наслідки війни не лише крізь призму військових і дипломатичних питань, а й через вплив на енергетичні ринки та американську економіку.

Окремо Трамп позитивно висловився про повернення російської нафти на світовий ринок. За його словами, Росія постачає значні обсяги сировини, що, на його думку, є позитивним фактором для споживачів через низьку ціну.

«Він вивільняє багато нафти для світу. Це добре. І, до речі, за дуже низькою ціною», — заявив Трамп, коментуючи дії Путіна.

Президент США також наголосив на чисельній перевазі російської армії. На його думку, співвідношення військових ресурсів між Росією та Україною необхідно враховувати під час оцінювання перспектив війни та можливостей досягнення домовленостей.

Водночас наведені Трампом аргументи не містять конкретних параметрів можливої мирної угоди, зокрема щодо територій, гарантій безпеки для України, майбутнього українських Збройних сил і механізмів контролю за виконанням домовленостей. Без цих деталей неможливо визначити, які саме умови американський президент вважає прийнятними для сторін.

Заяви Трампа порушують також питання про політичні та правові умови зміни влади в Україні під час воєнного стану. Конституційна процедура передбачає продовження повноважень президента до вступу на посаду новообраного глави держави, а проведення президентських виборів під час воєнного стану заборонене відповідним законом. Тому заклик до виборів сам по собі не визначає ані юридичного механізму їх проведення, ані можливих термінів.

Подальший розвиток ситуації залежатиме від позицій Києва, Вашингтона та Москви щодо умов припинення бойових дій. Зокрема, відкритими залишаються питання про прийнятність запропонованих умов для України, характер майбутніх гарантій безпеки та готовність Росії взяти на себе зобов’язання, які забезпечать тривале врегулювання.