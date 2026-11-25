Президент США Дональд Трамп заявив, що не встановлював дедлайну для укладення мирної угоди між Україною та Росією, і з усмішкою відреагував на слова президента Володимира Зеленського про прагнення американських переговорників досягти домовленостей до січня. Про це глава Білого дому сказав в інтерв’ю журналістам у США 24 листопада, коментуючи заяву українського президента про роботу спецпосланців Стіва Уіткоффа та Джареда Кушнера.

На запитання про можливість завершити переговори до січня Трамп спочатку перепитав, хто саме озвучив такий термін, а потім поцікавився: «Що він хоче, щоб я зробив?» Президент США наголосив, що не прив’язаний до конкретного графіка, хоча хотів би побачити завершення війни якомога швидше.

«Я не прив’язаний до жодних термінів. Я просто хочу, щоб це закінчилося. Знаєте, це нас не стосується. Я був би радий вирішити це питання сьогодні, але для танго потрібні двоє. Тож подивимося, що буде далі», – сказав Трамп.

Американський президент також заявив, що оцінювати готовність Києва та Москви до переговорів складно, оскільки їхні позиції, на його думку, змінюються. За словами Трампа, іноді складається враження, що російський лідер Володимир Путін готовий домовлятися, тоді як Зеленський не погоджується на запропоновані умови. В інші моменти, стверджує глава Білого дому, ситуація протилежна: українська сторона демонструє готовність до угоди, а Москва не хоче її укладати.

«Іноді здається, що Путін готовий, а Зеленський – ні. Іноді Зеленський хотів би домовитися, а Путін не готовий. Усе залежить від того, який сьогодні день», – заявив Трамп.

Заява американського президента пролунала наступного дня після інтерв’ю Зеленського Bloomberg. Український лідер повідомив, що Уіткофф і Кушнер наполягають на якнайшвидшому досягненні домовленостей між Києвом і Москвою та орієнтуються на січень. Водночас Зеленський підкреслив, що Україна зацікавлена в припиненні війни, але не погодиться на мир, який передбачатиме поступки виключно з українського боку.

Президент також попередив: якщо до кінця року адміністрації Трампа не вдасться переконати Путіна завершити війну на прийнятних для Києва умовах, Україна звернеться до нового складу Конгресу США. Київ розраховуватиме на масштабний пакет військової допомоги та посилення санкцій проти Росії. За словами Зеленського, рівень підтримки має бути достатнім, щоб змусити Москву серйозно поставитися до переговорів.

Січень має значення і з погляду внутрішньої політики США: тоді розпочне роботу новий склад Конгресу, в обох палатах якого більшість матимуть демократи. Зеленський розглядає зміну політичного балансу у Вашингтоні як можливість домагатися посилення тиску на Кремль, якщо дипломатичні зусилля чинної адміністрації не дадуть результату. Водночас це не означає автоматичного ухвалення нових рішень щодо допомоги Україні: відповідні ініціативи мають пройти процедури в Конгресі.

Переговорний процес ускладнюють розбіжності щодо територій і майбутніх гарантій безпеки для України. За інформацією Financial Times, Москва наполягає на територіальних поступках з боку Києва, зокрема щодо Донбасу, тоді як українська сторона відкидає умови, які не забезпечують захисту від нового російського нападу. Видання також повідомило, що Кремль не виявив достатньої зацікавленості в запропонованих Вашингтоном економічних стимулах, які мали заохотити Росію до завершення війни.

За даними Financial Times, серед ідей американської сторони були інвестиції компаній зі США в російські нафтові та титанові проєкти, відновлення окремих енергетичних зв’язків і можливість повернення американських авіакомпаній до використання російського повітряного простору. Однак, за словами джерел видання, Москва зосередилася на територіальних вимогах. Reuters окремо повідомило, що американська адміністрація відсунула бізнесові домовленості на другий план у переговорах із Кремлем; агентство зазначило, що не змогло незалежно перевірити цю інформацію.

Таким чином, публічна відсутність у Трампа чіткого дедлайну не скасовує орієнтира на швидке завершення переговорів, про який говорив Зеленський. Водночас ключовими невирішеними питаннями залишаються територіальні умови, гарантії безпеки та готовність Росії припинити бойові дії. Саме від позиції Москви й узгодження цих пунктів залежатиме, чи перетвориться січень на дату конкретних домовленостей, чи переговори триватимуть і надалі.