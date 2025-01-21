Трамп розпочинає велику торгівельну війну

Після своєї інавгурації новий президент США Дональд Трамп анонсував початок торгівельної війни зі своїми сусідами Канадою та Мексикою. Також він пригрозив початком торгівельної війни Євросоюзу та країнам БРІКС.

Зокрема:

▪️Трамп планує запровадити 25% мита на всі товари з Канади та Мексики вже з 1 лютого.

▪️Для країн БРІКС США можуть запровадити торговельні мита у розмірі не менше 100%.

▪️Також США можуть запровадити мита і проти європейських товарів. Щоб цього не сталося, Трамп вимагає від Європи закуповувати більше нафти та газу у США.

▪️Трамп підтвердив, що вимагатиме від країн НАТО витрачати на оборону щонайменше 5% ВВП.

▪️Трамп також підписав указ про початок процесу виходу США із Всесвітньої організації охорони здоров’я.

▪️Він підписав указ про роботу соцмережі TikTok, якій дав 75-денну відстрочку до заборони на території США.

Також Трамп підписав указ про призупинення на 90 днів усіх американських програм допомоги іноземним державам до оцінки відповідності національним інтересам США та цілям американської зовнішньої політики.

За словами Трампа, «ніяка іноземна допомога Сполучених Штатів більше не розподілятиметься таким чином, який не повністю відповідатиме зовнішній політиці президента Сполучених Штатів».

Не зовсім зрозуміло, на яку допомогу вплине наказ, оскільки фінансування багатьох програм вже було виділено Конгресом і має бути витраченим, якщо вже не витрачено.

Нагадаємо, що одним із найбільших одержувачів американської допомоги є Україна.