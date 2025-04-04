Трамп розпочав велику тарифну війну
2025-04-04    49

Трамп розпочав велику тарифну війну

Група законодавців-республіканців США і донорів партії виступила з критикою на адресу запроваджених нещодавно нових тарифів президента США Дональда Трампа проти американських торговельних партнерів. Це свідчить про певне занепокоєння всередині Республіканської партії через економічну стратегію глави Білого дому, пише FT.

Деякі члени Конгресу, в тому числі колишній лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл, та заможні прихильники Республіканської партії висловили несхвалення тарифами Трампа, один із республіканців заявив, що це може призвести до розколу партії.

Хоча несхвалення торговельної війни залишається слабким всередині партії, така критика з боку республіканців стала наймасштабнішою з моменту повернення Трампа до Білого дому в січні.

У середу четверо сенаторів-республіканців – Макконнелл, Ренд Пол, Ліза Меркавскі та Сьюзан Коллінз разом із демократами проголосували за резолюцію з вимогою скасувати американські тарифи проти Канади. Прийняття цієї резолюції в Сенаті, однак, вважається значною мірою символічним, адже в законопроєкту мало шансів пройти через контрольовану республіканцями Палату представників. Водночас, резолюція підкреслила занепокоєння.

Глава аналітичного центру, заснованого віцепрезидентом часів першого терміну Трампа Майком Пенсом Тім Чепмен заявив, що в Республіканській партії є “серйозний розкол” навколо питання тарифів: деякі традиційні консерватори сподіваються, що нові тарифи – це переговорна тактика, тоді як інші наполягають на “постійному протекціонізмі, спрямованому на подолання торговельного дефіциту”.

Деякі прихильники партії наполягають на тому, що економічна тарифна криза необхідна, аби переорієнтувати торговельний порядок.

Дональд Трамп, тарифи
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