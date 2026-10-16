Трамп призупинив продаж боєприпасів союзникам США заради власних запасів

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати призупинили продаж боєприпасів союзникам, щоб поповнити власні військові запаси. Про це він сказав в інтерв’ю Newsmax, пояснивши, що американська армія потребує цих ресурсів для власних потреб. Які саме види озброєння підпадають під обмеження та коли продажі можуть відновитися, президент не уточнив.

«Останнім часом ми просто залишаємо боєприпаси собі, тому що вони потрібні нам самим. І коли ми поповнимо наші запаси, справді поповнимо, ми знову почнемо дозволяти нашим союзникам купувати їх у нас», — заявив Трамп.

За словами американського президента, рішення пов’язане з необхідністю відновити запаси озброєння США. Він не назвав обсягів дефіциту, не повідомив, скільки часу може знадобитися для поповнення арсеналів, і не навів переліку країн, яких стосуються обмеження. Також залишилося незрозумілим, чи йдеться про повне припинення нових продажів, чи про перегляд окремих контрактів і графіків постачання.

Трамп водночас заявив, що американська оборонна промисловість нарощує виробництво ракет для зенітних комплексів Patriot і крилатих ракет Tomahawk. Однак президент не навів конкретних показників збільшення випуску продукції та не уточнив, коли додаткові обсяги озброєння надійдуть до військових арсеналів. Тому поки що немає даних, які дозволяли б оцінити, наскільки швидко виробництво компенсує потребу США у боєприпасах.

Заява американського президента має значення для країн, які покладаються на закупівлі американської зброї та боєприпасів для підтримання обороноздатності. Якщо обмеження поширюватимуться на вже погоджені поставки або триватимуть значний час, це може вплинути на графіки переозброєння союзників. Водночас без переліку відповідних контрактів і офіційних роз’яснень Пентагону неможливо визначити, які держави та програми закупівель можуть постраждати найбільше.

Особливе значення питання має для України, яка використовує американські системи протиповітряної оборони для захисту міст, військових об’єктів та енергетичної інфраструктури від російських ракетних атак. Зенітні ракети до комплексів Patriot є одним із засобів перехоплення балістичних цілей. Їхні запаси та регулярність поповнення безпосередньо впливають на можливості української ППО протидіяти таким ударам.

Водночас із заяви Трампа не випливає, що США повністю припинили передавати Україні всі види озброєння або що обмеження стосуються саме ракет для Patriot. Президент не назвав Україну серед країн, яких торкнулося рішення, і не повідомив, чи йдеться про військову допомогу, комерційні продажі або обидва канали постачання. Тому масштаб можливого впливу на українську протиповітряну оборону потребує окремого підтвердження.

Для союзників США важливим залишається питання, за якими критеріями Вашингтон визначатиме пріоритетність постачань після перегляду запасів. Якщо американська сторона насамперед забезпечуватиме власні потреби, країнам-покупцям доведеться враховувати можливі затримки під час планування оборонних закупівель. Водночас збільшення виробництва може з часом розширити доступний обсяг продукції, але терміни такого ефекту залежать від виробничих потужностей, контрактів і темпів надходження комплектувальних.

Ракети Patriot і Tomahawk мають різне призначення. Patriot використовується для протиповітряної та протиракетної оборони, зокрема для перехоплення певних типів балістичних ракет. Tomahawk — це крилата ракета великої дальності для ураження наземних цілей. Тому збільшення виробництва обох систем може відповідати різним потребам американських збройних сил і саме по собі не свідчить про те, що дефіцит ракет для протиповітряної оборони буде швидко подолано.

Остаточні наслідки рішення залежатимуть від його формального обсягу, стану американських запасів і темпів розширення виробництва. Поки Трамп не назвав дати відновлення продажів, союзники не мають визначеного графіка повернення до попереднього режиму закупівель.