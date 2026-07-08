Трамп пообіцяв Україні ліцензію на виробництво ракет Patriot
2026-08-07    118

Трамп пообіцяв Україні ліцензію на виробництво ракет Patriot

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові надати Україні ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot. Про це він повідомив під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, зазначивши, що після локалізації виробництва Україна зможе самостійно забезпечувати себе необхідними боєприпасами для цих комплексів.

Під час виступу Трамп, звертаючись до Володимира Зеленського, сказав: «Ми дамо вам ліцензію на виробництво “Петріотів”. Робіть їх самі». Після цього він пояснив журналістам свою позицію, додавши, що таким чином український президент «не зможе скаржитися, що ми даємо йому недостатньо».

Заява американського президента стосується саме передачі ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot, які є одним із ключових елементів української системи протиповітряної оборони. Такі ракети використовуються для перехоплення балістичних і крилатих ракет, а також окремих типів повітряних цілей.

Потенційна локалізація виробництва може стати важливим кроком для розвитку українського оборонно-промислового комплексу. У разі реалізації відповідних домовленостей Україна зможе скоротити залежність від темпів постачання готових боєприпасів із-за кордону та наростити власні виробничі можливості в умовах тривалої війни.

Питання збільшення запасів ракет для Patriot неодноразово піднімалося українською владою через інтенсивність російських повітряних атак. Системи Patriot залишаються одним із небагатьох засобів, здатних ефективно перехоплювати балістичні ракети, тому забезпечення їх достатньою кількістю боєприпасів є одним із пріоритетів для української протиповітряної оборони.

Остаточні параметри можливої передачі ліцензії, терміни запуску виробництва, обсяги технологічної співпраці та перелік українських підприємств, які можуть бути залучені до виготовлення ракет, під час пресконференції не уточнювалися. Для реалізації такого проєкту можуть знадобитися окремі міжурядові домовленості, погодження з американськими виробниками та виконання вимог експортного контролю США.

Якщо ініціатива буде реалізована, Україна стане однією з небагатьох держав, які отримають можливість виробляти ракети для систем Patriot за американською ліцензією. Це може посилити обороноздатність країни, а також розширити технологічне співробітництво між Києвом і Вашингтоном у сфері виробництва сучасного озброєння.

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