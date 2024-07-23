Трамп поки що перемагає Камалу Харріс, – опитування

Опитування, проведені 17-20 липня організацією Clean and Prosperous America, показують перемогу Трампа над Харріс у чотирьох штатах, що вагаються, від яких залежатиме результат виборів.

Мічіган: Трамп 46%, Харріс 41% (+5).

Пенсільванія: Трамп 45%, Харріс 43% (+2).

Арізона: Трамп 46%; Харріс 40% (+6).

Північна Кароліна: Трамп 48%, Харріс 44% (+4).

Всього штатів, що «вагаються», шість – Пенсільванія, Арізона, Джорджія, Мічиган, Невада і Вісконсін. Ці штати від виборів до виборів голосують чи то за демократів, чи то за республіканців. І, залежно від цього, перемогу здобуває кандидат чи то від Демпартії, чи то від Республіканської партії.