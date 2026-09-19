Трамп підписав закон про «пекельні санкції» проти Росії та Ірану

Президент США Дональд Трамп 18 вересня підписав закон Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026, який розширює санкційні та тарифні повноваження Вашингтона щодо Росії та Ірану. Документ, ухвалений Конгресом США, надає главі Білого дому можливість запроваджувати додаткові мита проти найбільших покупців російських енергоносіїв.

Закон дозволяє президенту США встановлювати тарифи до 100% для країн, які належать до найбільших покупців російської нафти або газу. Водночас максимальна ставка не запроваджується автоматично: Трамп отримав право застосовувати її окремим рішенням. Потенційно під дію такого механізму можуть потрапити великі імпортери російських енергоносіїв, зокрема Індія та Китай.

Окреме положення передбачає можливість встановлення 500-відсоткового мита на імпорт із Росії. Закон також розширює санкційні інструменти щодо російських чиновників, банків, енергетичних та оборонних компаній, а також інших структур і фізичних осіб, пов’язаних із обходом американських обмежень.

Санкційні положення стосуються і так званого тіньового флоту Росії — танкерів та пов’язаних із ними структур, які використовуються для транспортування нафти в обхід міжнародних обмежень. Під нові заходи можуть також потрапити фінансові установи, що сприяють проведенню операцій, пов’язаних з обходом санкцій.

Автором ініціативи виступив сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Закон названий на його честь і передбачає посилення економічного тиску не лише безпосередньо на російські компанії та фінансові структури, а й на іноземні держави, які продовжують купувати російські енергоносії.

Законопроєкт отримав підтримку в обох палатах Конгресу. Палата представників 16 вересня проголосувала за нього 262 голосами проти 159. Раніше Сенат підтримав документ із результатом 86 голосів проти 11. Після проходження Конгресу закон направили на підпис президенту США.

Документ також містить положення щодо Ірану. Зокрема, він продовжує дію низки американських санкцій проти Тегерана до 2031 року. Таким чином, закон об’єднує санкційні механізми щодо двох держав, які Вашингтон розглядає як окремі напрямки зовнішньополітичного та економічного тиску.

Фактичне застосування нових тарифів залежатиме від подальших рішень адміністрації Трампа. Закон визначає граничні повноваження президента, однак не означає автоматичного запровадження 100-відсоткових або 500-відсоткових мит. Конкретні ставки, держави та товари визначатимуться окремими рішеннями Вашингтона.

Прийняття документа відбулося на тлі спроб США скоротити доходи Росії від експорту енергоносіїв. Попередні обмеження були спрямовані на продаж нафти, морські перевезення, страхування, фінансові операції та діяльність компаній, пов’язаних із російським енергетичним сектором. Новий закон створює додатковий механізм впливу на країни, які зберігають торгівлю з Росією.