Трамп оголосив енергетичне перемир’я між Україною та Росією
2026-11-10    56

Трамп оголосив енергетичне перемир’я між Україною та Росією

Президент США Дональд Трамп 11 жовтня заявив про нібито досягнуту домовленість між Україною та Росією щодо енергетичного перемир’я, яке має діяти негайно. Водночас ані Київ, ані Москва на момент його заяви не підтвердили укладення відповідної угоди. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що не знав про оголошене припинення вогню.

«З цього моменту у війні між Росією та Україною оголошується енергетичне перемир’я. Обидві сторони дали згоду. Не порушуйте його!» — заявив Трамп.

За словами американського президента, домовленість передбачає припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Проте він не навів подробиць переговорів, не уточнив, які саме об’єкти охоплюватиме перемир’я, і не повідомив, коли сторони погодили його умови.

Володимир Зеленський, коментуючи заяву американського лідера, наголосив, що вона стала для нього новиною. Про це повідомив журналіст Axios Барак Равід, який оприлюднив слова українського президента.

«Заява президента Трампа про припинення вогню стала для мене новиною. Якщо президент Трамп домовився про це з Путіним, будь ласка, повідомте нам, коли почнеться припинення вогню. Ми готові, і ми це приймемо», — сказав Зеленський.

Таким чином, українська сторона висловила готовність розглянути запропонований формат, однак підтвердження факту укладення двосторонньої угоди не пролунало. Заява Зеленського також залишає відкритим питання про те, чи отримала Україна офіційні умови домовленості від Вашингтона та чи погодила їх із російською стороною.

Станом на момент повідомлення немає підтверджених даних про механізм контролю за дотриманням перемир’я, порядок реагування на можливі порушення та відповідальність сторін. Не оголошено й про створення спеціального механізму моніторингу, який міг би перевіряти, чи припинили Росія та Україна атаки на енергетичні об’єкти.

Це не перша заява Трампа про нібито досягнуте енергетичне перемир’я між двома країнами. У вересні американський президент уже повідомляв про домовленість щодо припинення ударів по енергетичних об’єктах. Тоді його слова також не отримали підтвердження з боку Києва та Москви, а українська влада заявила про відсутність остаточно погодженої угоди.

У вересні Зеленський пояснював, що Україна готова припинити атаки на російську енергетичну інфраструктуру за умови, що Росія зупинить удари по українських енергетичних об’єктах. Київ наполягав на взаємному характері домовленості, яка мала б охоплювати не лише окремі категорії об’єктів, а й усю енергетичну інфраструктуру.

Під час переговорів із Трампом у Нью-Йорку у вересні український президент підтверджував готовність України до такого перемир’я. Серед об’єктів, які мали б потрапити під його дію, він називав енергетичні системи, що забезпечують електроенергією, теплом і водою населення. Водночас Київ очікував від Росії аналогічних зобов’язань.

Питання енергетичного перемир’я має особливе значення напередодні зими, коли стабільна робота електростанцій, підстанцій, газової інфраструктури та систем теплопостачання безпосередньо впливає на повсякденне життя населення. Російські удари по українській енергетиці створюють ризики перебоїв з електропостачанням і опаленням, тоді як Україна завдає ударів по російських нафтопереробних заводах та інших об’єктах паливної інфраструктури.

Наразі головним питанням залишається не саме оголошення перемир’я, а наявність узгоджених умов, які визнають обидві сторони. Якщо домовленість справді досягнута, наступним кроком має стати офіційне підтвердження Києва та Москви із зазначенням меж дії угоди й порядку її виконання. Без цього заява Трампа не дає змоги встановити, чи почалося фактичне припинення ударів по енергетичних об’єктах.

Володимир Зеленський, Дональд Трамп, енергетична інфраструктура, енергетичне перемир’я, російсько-українська війна
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