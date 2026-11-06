Трамп обговорив із Дмитрієвим «велику угоду» щодо України та Європи

Президент США Дональд Трамп 5 листопада зустрівся в Білому домі зі спеціальним представником президента Росії Володимира Путіна Кирилом Дмитрієвим, але не став проводити окрему зустріч з українською делегацією. Про це американський лідер повідомив журналістам, відповідаючи на запитання про контакти з представниками Києва. Водночас Трамп заявив, що обговорював із російським представником підготовку масштабної угоди, яка може стосуватися не лише України, а й усієї Європи.

Українську сторону представляли голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Росію представляли Кирило Дмитрієв і російська уповноважена з прав людини Яна Лантратова.

Меланія Трамп повідомила, що тимчасове перемир’я в Олешках тривало шість днів. За цей час вдалося організувати гуманітарні заходи та евакуацію цивільного населення. За її словами, з міста вивезли майже 800 людей. Перша леді США назвала досягнуті домовленості прикладом того, як взаємодія сторін може допомогти цивільним мешканцям в умовах війни.

Під час заходу Меланія Трамп також передала представникам Росії та України особисті листи для Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського. Дмитрієв і Арахамія мають доставити послання безпосередньо адресатам. Зміст листів публічно не розголошувався.

Олешки перебувають під російською окупацією з 2022 року. Місто розташоване на лівому березі Дніпра навпроти Херсона. Гуманітарна ситуація там суттєво погіршилася після руйнування Каховської гідроелектростанції в червні 2023 року. Тимчасове перемир’я дозволило провести обмежену гуманітарну операцію, але не передбачало припинення бойових дій на інших ділянках фронту.

Кирило Дмитрієв очолює Російський фонд прямих інвестицій і є одним із представників Кремля в контактах з американською адміністрацією щодо економічного співробітництва та можливого завершення війни. Його залучення до переговорного процесу пов’язане також з обговоренням перспектив відновлення відносин між Вашингтоном і Москвою.

Наступний етап дипломатичних контактів має відбутися в Абу-Дабі, де очікуються тристоронні переговори представників США, України та Росії. Поки залишається незрозумілим, чи буде заявлена Трампом масштабна угода безпосередньо пов’язана із завершенням війни, чи стане частиною ширших домовленостей щодо європейської безпеки.