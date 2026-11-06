Трамп обговорив із Дмитрієвим «велику угоду» щодо України та Європи
2026-06-11    172

Трамп обговорив із Дмитрієвим «велику угоду» щодо України та Європи

Президент США Дональд Трамп 5 листопада зустрівся в Білому домі зі спеціальним представником президента Росії Володимира Путіна Кирилом Дмитрієвим, але не став проводити окрему зустріч з українською делегацією. Про це американський лідер повідомив журналістам, відповідаючи на запитання про контакти з представниками Києва. Водночас Трамп заявив, що обговорював із російським представником підготовку масштабної угоди, яка може стосуватися не лише України, а й усієї Європи.

Українську сторону представляли голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Росію представляли Кирило Дмитрієв і російська уповноважена з прав людини Яна Лантратова.

Меланія Трамп повідомила, що тимчасове перемир’я в Олешках тривало шість днів. За цей час вдалося організувати гуманітарні заходи та евакуацію цивільного населення. За її словами, з міста вивезли майже 800 людей. Перша леді США назвала досягнуті домовленості прикладом того, як взаємодія сторін може допомогти цивільним мешканцям в умовах війни.

Під час заходу Меланія Трамп також передала представникам Росії та України особисті листи для Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського. Дмитрієв і Арахамія мають доставити послання безпосередньо адресатам. Зміст листів публічно не розголошувався.

Олешки перебувають під російською окупацією з 2022 року. Місто розташоване на лівому березі Дніпра навпроти Херсона. Гуманітарна ситуація там суттєво погіршилася після руйнування Каховської гідроелектростанції в червні 2023 року. Тимчасове перемир’я дозволило провести обмежену гуманітарну операцію, але не передбачало припинення бойових дій на інших ділянках фронту.

Кирило Дмитрієв очолює Російський фонд прямих інвестицій і є одним із представників Кремля в контактах з американською адміністрацією щодо економічного співробітництва та можливого завершення війни. Його залучення до переговорного процесу пов’язане також з обговоренням перспектив відновлення відносин між Вашингтоном і Москвою.

Наступний етап дипломатичних контактів має відбутися в Абу-Дабі, де очікуються тристоронні переговори представників США, України та Росії. Поки залишається незрозумілим, чи буде заявлена Трампом масштабна угода безпосередньо пов’язана із завершенням війни, чи стане частиною ширших домовленостей щодо європейської безпеки.

Володимир Путін, Дональд Трамп, Кирило Дмитрієв, Меланія Трамп, мирні переговори
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