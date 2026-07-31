Трамп не підтримав запит на 300 ракет Patriot для України

Президент США Дональд Трамп під час переговорів із президентом Володимиром Зеленським не підтримав прохання України про передачу 300 ракет-перехоплювачів до систем Patriot для посилення протиповітряної оборони напередодні зимового сезону. Про це повідомило видання The Atlantic, яке оприлюднило деталі розмов між сторонами. За інформацією видання, українська сторона аргументувала запит необхідністю захисту енергетичної інфраструктури від можливих масованих ракетних ударів у зимовий період.

За даними The Atlantic, Зеленський заявив американському президенту, що без додаткового запасу ракет-перехоплювачів можливості української системи ППО можуть виявитися недостатніми для відбиття потенційних атак на об’єкти енергетики. Видання зазначає, що Трамп не погодився із запитом на передачу 300 ракет, не оголосивши про новий пакет допомоги у цій частині.

Після цього, як стверджує The Atlantic, українська сторона запропонувала альтернативний варіант. Йшлося про використання супутникової мережі Starlink для підтримки операцій із ураження пускових установок балістичних ракет на території Росії. За інформацією видання, такий підхід розглядався як менш витратна альтернатива додатковому постачанню великої кількості ракет-перехоплювачів.

Водночас The Atlantic повідомляє, що Трамп не дав чіткої відповіді щодо цієї пропозиції та не підтвердив, чи готова американська сторона підтримати такий формат співпраці. Публічних заяв Білого дому або інших офіційних коментарів щодо описаних деталей переговорів на момент публікації матеріалу не було.

За інформацією видання, під час візиту до США Зеленський також прагнув провести окрему зустріч із керівником SpaceX Ілоном Маском, щоб обговорити використання Starlink у реалізації запропонованого плану. The Atlantic стверджує, що така зустріч не відбулася, оскільки Маск відмовився від неї. Сам бізнесмен публічно не коментував ці повідомлення.

Системи Patriot залишаються одним із ключових елементів української протиповітряної оборони, насамперед для перехоплення балістичних ракет. Вартість ракет-перехоплювачів є високою, а їх виробництво займає тривалий час, тому питання поповнення запасів регулярно обговорюється між союзниками України. У попередні роки партнери вже передавали Україні батареї Patriot та боєприпаси до них, однак потреба у додаткових перехоплювачах зберігається через інтенсивність російських атак.

The Atlantic є американським суспільно-політичним журналом, який регулярно публікує матеріали на основі інтерв’ю з високопосадовцями та джерелами, знайомими з перебігом міжнародних переговорів. Інформація про закриті дипломатичні контакти, оприлюднена медіа, не завжди супроводжується офіційним підтвердженням сторін, тому окремі деталі можуть залишатися предметом подальших коментарів або уточнень.