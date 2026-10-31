Трамп назвав вимоги запровадити санкції проти РФ дурістю
2026-31-10    172

Трамп назвав вимоги запровадити санкції проти РФ дурістю

Президент США Дональд Трамп 30 жовтня під час зустрічі зі звільненим із російської в’язниці американцем Стівеном Хаббардом у Білому домі назвав «дурними людьми» тих, хто закликав його запровадити санкції проти Росії під час переговорів про повернення громадянина США. За словами глави держави, нові обмеження могли зірвати домовленості з президентом РФ Володимиром Путіним і перешкодити звільненню Хаббарда.

«Поки я вів переговори заради вас, дурні люди вимагали, щоб я запровадив санкції проти Росії. Якби я це зробив, ваші сини сказали б: це було погане рішення. Росіяни сміються із санкцій. Думаю, ви це чуєте», — заявив Трамп під час спілкування з Хаббардом та журналістами в Овальному кабінеті.

Американський президент пояснив, що вважав би суперечливим одночасно просити Путіна звільнити громадянина США та оголошувати про нові економічні обмеження проти Москви. Для ілюстрації він навів уявний діалог із російським лідером: «Я хотів би повернути Стівена Хаббарда, пане президенте. І, до речі, ми запроваджуємо проти вас санкції». Трамп додав, що за такого сценарію переговори навряд чи завершилися б успішно.

Хаббард погодився з оцінкою американського президента та заявив, що росіяни сміються із санкцій. За його словами, така ситуація шкодить повазі до США. Трамп підтримав цю репліку, після чого подякував усім, хто брав участь у поверненні американця, і назвав його звільнення великою честю.

Під час тієї самої зустрічі журналісти запитали Трампа, чи розглядає він можливість скасування санкцій проти Російського фонду прямих інвестицій. Президент відповів, що наразі не планує ані скасовувати обмеження, ані ухвалювати нові рішення щодо них. Водночас він знову використав переговори про звільнення Хаббарда як аргумент на користь обережного підходу до санкційної політики.

Окремо Трамп заявив, що адміністрація працюватиме над поверненням інших американців, які залишаються в Росії. Відповідаючи на запитання журналістів, він припустив, що таких затриманих може бути близько восьми, хоча визнав, що отримує різні дані щодо їхньої кількості. Хаббард сказав, що не знав інших іноземців, які перебували в ув’язненні разом із ним, оскільки був ізольований від них.

Про звільнення Хаббарда Трамп повідомив 21 жовтня. За його словами, він особисто звернувся до Путіна з проханням відпустити американця, після чого російська сторона погодилася на його повернення. Президент США стверджував, що обмін ув’язненими не проводився. У Кремлі пояснили рішення гуманітарними міркуваннями, а російські державні медіа повідомляли про помилування Хаббарда.

Американець провів під вартою в Росії понад чотири роки. Йому 74 роки, він родом зі штату Мічиган, працював учителем англійської мови та служив у Військово-повітряних силах США. До затримання Хаббард тривалий час жив за кордоном, зокрема в Японії та на Кіпрі, а з 2014 року мешкав в українському Ізюмі.

Російські військові затримали його у квітні 2022 року після окупації міста. Російська прокуратура стверджувала, що американець вступив до українського підрозділу територіальної оборони, отримував зброю та брав участь у бойових діях за грошову винагороду. У жовтні 2024 року суд у Москві на закритому засіданні визнав його винним у найманстві та призначив покарання у вигляді шести років і десяти місяців ув’язнення. Родина Хаббарда заперечувала звинувачення, а влада США визнала його неправомірно затриманим.

Звільнення відбулося під час візиту до Росії спеціального посланця Трампа Стіва Віткоффа. 21 жовтня він зустрівся з Путіним у Санкт-Петербурзі, де російський президент оголосив про рішення відпустити американця. Під час зустрічі Віткофф подякував Путіну за цей крок і назвав його гуманітарним жестом. За даними американських медіа, переговори щодо Хаббарда тривали через дипломатичні канали, а сам американець після звільнення вирушив до США.

Питання санкцій залишається частиною ширшої дискусії у Вашингтоні щодо політики стосовно Москви. Обмеження проти Росії охоплюють фінансовий сектор, енергетику, оборонну промисловість та окремих представників російської влади. Російський фонд прямих інвестицій, щодо якого Трампа запитували в Білому домі, перебуває під американськими санкціями з 2022 року. Фонд створили у 2011 році для залучення інвестицій у російську економіку, а його керівництво брало участь у контактах із представниками США щодо економічної співпраці.

Заяви Трампа не підтверджують наявності офіційної домовленості про обмін звільнення Хаббарда на послаблення санкцій. Кремль назвав підставою для його помилування гуманітарні мотиви, тоді як американський президент наголошує на ролі особистих переговорів із Путіним. Чи вплине цей випадок на подальші рішення адміністрації США щодо санкцій та інших громадян, які залишаються в російських в’язницях, наразі невідомо.

Володимир Путін, Дональд Трамп, Росія, Стівен Хаббард
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