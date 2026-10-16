Трамп назвав удари України по НПЗ ганьбою та розкритикував Зеленського

Президент США Дональд Трамп знову розкритикував президента України Володимира Зеленського, звинувативши його в небажанні домовлятися про завершення війни та назвавши українські удари по російських нафтопереробних заводах «ганьбою». Про це він заявив в інтерв’ю Newsmax, відповідаючи на запитання про те, чи просив українського лідера припинити атаки на російську нафтову інфраструктуру.

На запитання журналіста, чи звертався він до Зеленського з таким проханням, Трамп відповів ствердно. «Просив. Просив. Зеленський — не та людина, з якою нам зручно мати справу. Байден дав йому сотні мільярдів доларів, мільярди й мільярди доларів», — заявив американський президент, критикуючи попередню адміністрацію США за обсяги допомоги Києву.

На запитання, чи втратив він довіру до Зеленського, Трамп сказав, що можливе мирне врегулювання, на його думку, можуть зрештою укласти без участі нинішнього українського президента. Він стверджував, що Зеленський публічно говорить про готовність до переговорів, але насправді не прагне домовлятися. Водночас Трамп не навів конкретних фактів, які підтверджували б це твердження.

«Ні, я не великий прихильник Зеленського. Вони зруйнували цю країну. Я вважаю, що із Зеленським мені складніше мати справу, ніж із Путіним», — сказав президент США. Він додав, що хоче припинення бойових дій як з боку України, так і з боку Росії.

Окремо Трамп висловив невдоволення українськими атаками на російські нафтопереробні заводи. За його словами, такі удари можуть сприяти зростанню світових цін на нафту. «Якщо ви кажете мені, що Зеленський знову б’є по НПЗ, усе, що він робить, — це підвищує світові ціни на нафту. Ну, я вважаю, що це ганьба. Є багато інших цілей», — заявив він, не уточнивши, які саме об’єкти вважає альтернативними цілями.

Трамп також повторив свою позицію про необхідність проведення президентських виборів в Україні. Він заявив, що Зеленський перебуває на посаді надто довго, і пов’язав можливість політичних змін із перспективами завершення війни. «І, чесно кажучи, я думаю, Зеленський перебуває на посаді президента вже надто довго. І я думаю, що час [йому йти], якщо вони хочуть урегулювати це», — сказав американський лідер.

Ще одним аргументом Трампа стала різниця в людських ресурсах між Росією та Україною. Він назвав Росію великою країною, яка, за його словами, здатна компенсувати значні втрати особового складу завдяки чисельності населення. «Росія — величезна країна, і вона може втратити мільйон чоловіків, а після них у неї залишаться ще мільйони. В України немає такого людського ресурсу», — заявив президент США. Він не навів джерел або розрахунків, на яких ґрунтується така оцінка.

У тому самому інтерв’ю Трамп послався на розмову з «молодою жінкою з України», яка, за його переказом, звинуватила Зеленського в руйнуванні країни та великих людських втратах. Американський президент процитував її слова про українських військових, які загинули, дістали важкі поранення або мають психологічні проблеми. Імені співрозмовниці він не назвав. Припущення, що йдеться про колишню прессекретарку Зеленського Юлію Мендель, потребує окремого підтвердження.

Заяви Трампа пролунали на тлі дискусій про умови припинення війни, роль США в переговорах і подальшу військову підтримку Києва. Його критика стосується як особисто Зеленського, так і української стратегії ударів по російській нафтовій інфраструктурі. Водночас із наведених висловлювань не випливає, що Вашингтон оголосив про конкретне нове рішення щодо допомоги Україні або визначив узгоджений формат мирних переговорів.

За українським законодавством, проведення президентських, парламентських і місцевих виборів під час дії воєнного стану заборонене. Стаття 108 Конституції України передбачає, що президент виконує повноваження до вступу на посаду новообраного глави держави. Тому питання виборів безпосередньо пов’язане не лише з політичними заявами іноземних лідерів, а й із правовим режимом, що діє в країні через повномасштабну війну.

Українські атаки на російські нафтопереробні заводи спрямовані на послаблення паливної інфраструктури РФ, яка забезпечує внутрішній ринок, логістику та потреби російських збройних сил. Водночас вплив таких ударів на світові ціни залежить від масштабів пошкоджень, обсягів переробки, експорту та реакції ринку. Твердження Трампа про неминуче подорожчання нафти внаслідок українських атак саме по собі не встановлює прямого причинно-наслідкового зв’язку.