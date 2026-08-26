Трамп назвав поїздку глави ЦРУ до Москви рутинною
2026-26-08    45

Трамп назвав поїздку глави ЦРУ до Москви рутинною

Президент США Дональд Трамп назвав поїздку директора Центрального розвідувального управління Джона Реткліффа до Москви «звичайною, рутинною» і заявив, що сподівається на позитивний результат. Про це Трамп сказав в інтерв’ю радіоведучому Гленну Беку 26 серпня, наступного дня після неанонсованого візиту Реткліффа до російської столиці. За словами американського президента, поїздка не була пов’язана з можливим випробуванням Росією рішучості НАТО, санкціями проти Ірану або ймовірним нападом Росії на Велику Британію.

«Це було щось на кшталт звичайної, рутинної поїздки», — сказав Трамп. Він додав, що сподівається, що з візиту «щось вийде», не уточнивши, про який саме результат йдеться.

Під час розмови Бек припустив, що поїздка може бути пов’язана з намірами президента Росії Володимира Путіна перевірити готовність НАТО реагувати на можливу ескалацію. Трамп відкинув цю версію. На запитання щодо можливого зв’язку візиту із санкціями проти Ірану або сценарієм нападу Росії на Англію він також відповів негативно: «Нічого з вищезазначеного».

Американський президент назвав поїздку Реткліффа «частиною рутини» та заявив, що Вашингтон інтенсивно працює над завершенням війни Росії проти України. Трамп не розкрив, які саме питання обговорювалися в Москві і чи передавав глава ЦРУ російській стороні конкретні пропозиції американської адміністрації.

Сам Реткліфф 25 серпня прибув до Москви на американському військово-транспортному літаку C-17A Globemaster III. Літак вилетів із району Вашингтона, зробив зупинку в Ризі, після чого попрямував до російської столиці. У Москві він перебував кілька годин, а потім літак залишив Росію. Поїздка стала першою відомою поїздкою Реткліффа до РФ після призначення директором ЦРУ.

Американські відомства заздалегідь не оголошували про візит. ЦРУ, Пентагон і Військово-повітряні сили США відмовилися розкривати деталі поїздки. У Кремлі спочатку також не повідомляли про заплановані переговори з представниками адміністрації США. Згодом речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що відбулися контакти між спецслужбами, але зустрічі Реткліффа з Путіним не було.

Невизначеність щодо змісту переговорів виникла на тлі кількох паралельних криз. Вашингтон намагається домогтися завершення війни Росії проти України, тоді як бойові дії та взаємні далекобійні удари тривають. Одночасно загострилися відносини США з Іраном, а Москва зберігає тісні зв’язки з Тегераном. Через це американсько-російські контакти на рівні спецслужб привернули особливу увагу, хоча офіційна версія Трампа не пов’язує поїздку саме з цими питаннями.

Для Вашингтона канал спецслужб має окреме значення, оскільки контакти між американськими та російськими представниками використовувалися і раніше для вирішення чутливих питань, зокрема обміну затриманими. Реткліфф до роботи в ЦРУ очолював Національну розвідку США, а директором ЦРУ став у січні 2025 року. Його попередник на посаді директора агентства Вільям Бернс востаннє до нього здійснював відому поїздку глави ЦРУ до Москви у листопаді 2021 року — за кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення Росії.

Зміст переговорів Реткліффа залишається закритим, тому невідомо, чи стосувалися вони безпосередньо війни, питань безпеки, обміну ув’язненими або інших домовленостей між Вашингтоном і Москвою. Заява Трампа про «рутинний» характер візиту також не дає відповіді на питання, чому для поїздки глави ЦРУ був використаний військовий транспорт і чому про неї не оголосили заздалегідь.

війна в Україні, Джон Реткліфф, Дональд Трамп, Москва, Росія, Сполучені Штати Америки, ЦРУ
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