Трамп назвав далекобійні удари України «ескалацією, яка може допомогти» завершити війну
2026-08-07    121

Трамп назвав далекобійні удари України «ескалацією, яка може допомогти» завершити війну

Президент США Дональд Трамп 8 липня під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським в Анкарі заявив, що далекобійні удари України по території Росії є «ескалацією, яка може допомогти» завершити війну. Таку оцінку американський лідер озвучив після коментаря державного секретаря США Марко Рубіо щодо впливу українських ударів по російських військових цілях на перебіг бойових дій.

Питання пролунало під час пресконференції після переговорів Трампа і Зеленського на саміті НАТО, який 7–8 липня проходить у столиці Туреччини. Журналісти попросили президента США прокоментувати збільшення кількості українських ударів по російських військових об’єктах і нафтопереробних підприємствах, які останніми місяцями стали регулярними цілями українських безпілотників і далекобійних засобів ураження.

Відповідаючи на запитання, Дональд Трамп передав слово державному секретарю Марко Рубіо, зазначивши, що ця тема наразі перебуває на етапі активного обговорення в американській адміністрації. За словами Рубіо, Вашингтон аналізує можливості України завдавати ударів по цілях на території Росії та оцінює їхній вплив на подальший розвиток війни.

«Ми зараз обговорюємо можливість України досягати цілей у Росії і ці удари. Я думаю, що це динаміка, яка змінює цю війну протягом останніх кількох місяців, і росіянам усе складніше захищати власні об’єкти. Тому ми сподіваємося, що це створить шлях до переговорів про припинення цієї війни», — заявив Марко Рубіо.

Після виступу держсекретаря президент США коротко підсумував свою позицію. «Це ескалація. Але це також ескалація, яка може допомогти, привести до кінця війну Росії проти України», — сказав Дональд Трамп, фактично визнавши, що посилення тиску на військову інфраструктуру Росії може вплинути на готовність Москви до переговорів.

Останніми місяцями Україна значно розширила географію ударів по російській території, зосереджуючись на військових аеродромах, складах боєприпасів, логістичних вузлах, підприємствах оборонної промисловості та нафтопереробних заводах. Українська влада неодноразово заявляла, що такі атаки спрямовані виключно на об’єкти, які забезпечують військову агресію Росії, а також покликані знизити її здатність здійснювати масовані ракетні удари по українських містах.

Заява Трампа прозвучала на тлі активізації переговорів між Києвом і Вашингтоном щодо подальшої військової підтримки України. Однією з головних тем зустрічі також стало посилення систем протиповітряної оборони та розширення оборонного співробітництва між двома державами. Раніше цього ж дня американський президент повідомив про готовність США надати Україні ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot, що може стати одним із найбільших проєктів локалізації виробництва американського озброєння в Україні.

Коментарі Трампа щодо далекобійних ударів свідчать про те, що адміністрація США розглядає такі операції не лише як військовий інструмент стримування, а й як фактор, здатний змінити переговорні позиції сторін. Водночас остаточні рішення щодо подальших форматів підтримки України, включаючи використання далекобійного озброєння, залишаються предметом консультацій між союзниками.

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