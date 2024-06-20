Трамп має план припинення війни в Україні

Дональд Трамп має план щодо припинення війни в Україні “шляхом переговорів” — це “покладе край вбивствам і збереже безпеку України”, — заявив колишній радник екс-президента з нацбезпеки Роберт О’Брайєн.

“Підхід Трампа полягатиме в тому, щоб продовжувати надавати Україні летальну допомогу, що фінансується європейськими країнами, при цьому залишаючи двері відчиненими для дипломатії з росією – і виводячи Москву з рівноваги певним ступенем непередбачуваності”, – пише О’Брайєн у своїй статті “Повернення світу через силу”.

Так, за словами автора, при Трампі фінансуватиме постачання зброї Україні повинна буде Європа.

“Вашингтон має переконатися, що його європейські союзники розуміють, що продовження американського захисту Європи залежить від того, чи Європа виконуватиме свою частину роботи, зокрема в Україні”, — йдеться у статті.

Крім того, Трамп може закликати ЄС якнайшвидше прийняти Україну.

“Якщо Європа хоче показати, що вона серйозно налаштована захищати Україну, вона має негайно прийняти країну до Європейського Союзу, відмовившись від звичайного бюрократичного протоколу про вступ. Такий крок надішле путіну потужний сигнал про те, що Захід не поступиться Україні Москві. Це також дасть надію”. українському народу на те, що попереду на нас чекають найкращі дні”.

Також, на думку О’Браєна, Трамп почне перекидання наземних та повітряних сил НАТО до Польщі, чим “недвозначно дасть зрозуміти, що альянс захищатиме всю свою територію від іноземної агресії”.