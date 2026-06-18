Трамп ініціює обговорення ліцензій на виробництво зброї в Україні
2026-18-06    92

Трамп ініціює обговорення ліцензій на виробництво зброї в Україні

Президент США Дональд Трамп під час саміту G7 у Франції в червні 2026 року заявив про намір звернутися до американських оборонних компаній із пропозицією надати ліцензії для виробництва озброєння на території України та в країнах Європи, повідомили Bloomberg і офіційні особи, обізнані з перебігом переговорів. Йдеться насамперед про можливість виготовлення ракет та інших систем озброєння українськими й європейськими виробниками за американськими технологіями.

За даними джерел видання, ініціатива обговорюється на тлі потреб України в посиленні систем протиповітряної оборони, зокрема ракет-перехоплювачів для протидії російським балістичним ракетам. У США наголошують, що такі системи наразі можуть вироблятися виключно американськими компаніями, що створює обмеження для масштабування постачань.

Під час виступу на полях саміту Трамп заявив, що США «розглянуть можливість» надання відповідних ліцензій, зазначивши зацікавленість союзників у розширенні виробничих потужностей. За словами співрозмовників Bloomberg, Вашингтон вивчає механізми, які дозволили б частково перенести виробництво до країн-партнерів без втрати контролю над технологіями.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтвердив, що питання ліцензування обговорюється між державами-учасницями та може передбачати передачу європейським виробникам повних або розширених ліцензій на випуск окремих видів озброєнь. Він зазначив, що нестача виробничих потужностей у сфері оборони може бути компенсована залученням компаній у Європі та Україні.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Трамп під час зустрічей у межах G7 наголошував на необхідності мобілізації оборонної промисловості США для забезпечення постачань військової допомоги. За його словами, союзники розглядають різні моделі співпраці, включно з розширенням виробництва за межами США.

За інформацією Bloomberg, Сполучені Штати вже застосовують модель ліцензійного виробництва для окремих систем озброєння за кордоном, зокрема ракет Patriot у Німеччині, однак такі угоди зазвичай супроводжуються жорсткими обмеженнями через питання інтелектуальної власності та контролю ланцюгів постачання.

Окремо зазначається, що США продовжують постачати Україні системи протиповітряної оборони, фінансування яких здійснюється переважно європейськими країнами та Канадою в межах програм міжнародної підтримки. Водночас у Вашингтоні визнають ризики скорочення власних запасів озброєнь на тлі активного використання ресурсів у попередніх операціях.

Саміт G7 у Франції, за оцінками учасників, став майданчиком для узгодження підходів щодо подальшої військової підтримки України. У спільних обговореннях, за даними джерел, порушувалося питання розширення виробництва засобів ППО та перехоплювачів для посилення оборонних можливостей Києва.

Деякі посадовці, на яких посилається українське суспільне мовлення, повідомляли, що рішення щодо запуску виробництва систем Patriot у Європі наразі не ухвалене, однак дискусії щодо цього тривають у межах консультацій між союзниками.

Bloomberg, G7, Patriot, військова допомога, Дональд Трамп, Еммануель Макрон, Європа, ліцензійне виробництво, оборонна промисловість, ППО, ракети, США, Україна, Франція, Фрідріх Мерц
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