Трамп і Венс звинуватили в заворушеннях у Франції імміграцію
2026-18-10    79

Трамп і Венс звинуватили в заворушеннях у Франції імміграцію

Президент США Дональд Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс 18 жовтня заявили, що масові заворушення у Франції стали наслідком імміграційної політики та підходу до інтеграції мігрантів. Трамп закликав французьку владу закрити кордони й узяти ситуацію під контроль, а Венс звинуватив західних лібералів у тому, що вони нібито ігнорували проблеми асиміляції. Їхні заяви пролунали після протестів, які переросли в сутички, підпали та пограбування в кількох французьких містах. Французька влада пов’язувала насильство, зокрема, з діями радикальних груп і людей, які використовували демонстрації для погромів. Прямих підтверджень того, що імміграція була причиною заворушень, офіційні повідомлення не містили.

«Франція палає! Імміграція людей із зовсім іншого світу — людей, які несуть у серці ненависть, — зруйнувала країну, яка колись була такою великою. Закрийте кордони й візьміть ситуацію під контроль, поки не стало надто пізно!» — написав Трамп. Американський президент представив події у Франції як наслідок міграційної політики та закликав французьку владу до жорсткіших обмежень.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс висловив подібну позицію, але зосередився на політичній відповідальності західних урядів. Він заявив, що ліберальні політики сприяли імміграції до Франції та інших держав під гаслами різноманіття й співчуття, водночас не приділяючи достатньої уваги інтеграції прибулих.

«Західні ліберали завезли третій світ до Франції та інших країн в ім’я різноманіття і співчуття. Вони проігнорували фундаментальні питання асиміляції та сумісності. Їх попереджали, що це призведе саме до такого результату, але вони не слухали», — написав Венс у соцмережі X.

Свій допис віцепрезидент супроводив відео, на якому видно пожежу в будівлі мерії міста Лімож. Венс заявив, що сподівається на припинення насильства до того, як вогонь пошкодить інші французькі пам’ятки. Він також звернувся до американських виборців, закликавши їх уважно стежити за подіями у Франції.

«Я сподіваюся, що американці уважно стежать за цим. Це майбутнє, якого для вашої країни прагнуть конгресмени-демократи», — написав віцепрезидент. Таким чином Венс використав французькі заворушення для критики політичних опонентів у США напередодні проміжних виборів до Конгресу, запланованих на 3 листопада.

Масові протести у Франції відбулися 17 жовтня. Демонстрації, пов’язані з невдоволенням через зростання вартості життя та проблеми в освітній системі, супроводжувалися сутичками з поліцією, підпалами й пограбуваннями. Серед міст, де фіксували насильство, були Париж, Марсель, Ліон і Лімож. Пожежа в мерії Ліможа стала одним із найпомітніших епізодів заворушень.

За повідомленнями міжнародних медіа, поліція затримала щонайменше 1800 людей. Понад 500 правоохоронців і працівників екстрених служб дістали поранення. Масштаб руйнувань і кількість затриманих посилили тиск на уряд Франції, який мав реагувати одночасно на суспільне невдоволення та насильство на вулицях.

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс засудив погроми й розмежував право громадян на мирний протест та насильницькі дії. Представники влади пов’язували частину заворушень із радикальними угрупованнями та людьми, які долучалися до пограбувань. Це відрізняється від трактування Трампа й Венса, які поставили в центр своїх заяв імміграційну політику.

Президент Франції Еммануель Макрон провів кризові консультації з урядовцями та мав звернутися до громадян із телевізійною промовою. Події відбуваються приблизно за пів року до президентських виборів у Франції, що посилює політичне значення дискусії про безпеку, економічні проблеми та міграцію.

Заяви американських керівників також вписуються в тривалу суперечку між адміністрацією Трампа та європейськими урядами щодо міграційної політики. Венс критикував підходи європейських держав і раніше, зокрема під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції в лютому 2025 року. Нинішні події у Франції він використав не лише для оцінки ситуації в Європі, а й для внутрішньополітичної критики демократів у США.

Джей Ді Венс, Дональд Трамп, Європейський Союз, імміграція, Сполучені Штати Америки, Франція
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