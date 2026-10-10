Трамп домовився з Путіним про постачання російського дизеля
2026-10-10    74

Трамп домовився з Путіним про постачання російського дизеля

Президент США Дональд Трамп 9 жовтня 2026 року після телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним оголосив про домовленість щодо постачання російського дизельного пального на американський і світовий ринки. Того самого дня Міністерство фінансів США через Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) видало генеральну ліцензію, яка дозволяє операції з продажу, доставки, розвантаження та імпорту дизеля російського походження. Президент України Володимир Зеленський розкритикував рішення Вашингтона, заявивши, що воно забезпечить Москві додаткові ресурси для продовження війни.

За словами Трампа, Росія має негайно поставити понад 300 тис. тонн дизельного пального, ще 500 тис. тонн — у листопаді, а згодом — додатковий мільйон тонн. Американський президент також заявив про можливість подальших поставок до 3 млн тонн протягом короткого періоду залежно від стану російських нафтопереробних підприємств. Трамп назвав переговори з Путіним успішними та пов’язав збільшення пропозиції пального з перспективою зниження цін на американському ринку.

Після розмови з російським лідером Трамп окремо висловив йому подяку. «Це величезні обсяги нафти, які надходять до нашої країни. Чесно кажучи, я хочу подякувати президенту Путіну», — сказав він, коментуючи енергетичну домовленість. За словами американського президента, доступність пального для споживачів залишається одним із його головних пріоритетів.

Рішення про ліцензію OFAC стало практичним кроком для реалізації оголошеної домовленості. Документ № 135 дозволяє визначені операції з російським дизельним пальним попри чинні обмеження. Дозвіл передбачає тимчасове послаблення санкційного режиму щодо відповідних операцій і має обмежений строк дії. Водночас видача ліцензії не означає автоматичного скасування всіх американських санкцій проти російського енергетичного сектору: її дія стосується конкретно визначених операцій із дизельним пальним.

Публічне оголошення Трампа не містило повних умов комерційної угоди, зокрема інформації про покупців, механізм розрахунків, маршрути доставки та остаточний графік відвантажень. Також не було оголошено про домовленість щодо припинення атак на російські нафтопереробні заводи або про ширше припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Отже, фактичні обсяги експорту залежатимуть не лише від американського дозволу, а й від виробничих можливостей Росії, логістики та ринкової кон’юнктури.

Зеленський виступив проти послаблення обмежень без зустрічних кроків Москви. Він назвав рішення слабким кроком сильних партнерів і заявив, що додаткові доходи від експорту нафтопродуктів допоможуть Росії продовжувати війну. «Дозволити Росії продавати нафтопродукти — це інвестиція у війну, яку потрібно завершити, а не затягувати», — написав український президент. Він наголосив, що для реальної деескалації потрібні взаємні дії сторін, а не односторонні економічні поступки.

Заява пролунала на тлі переговорів української делегації з американськими представниками у Флориді. За словами Зеленського, українська сторона обговорювала можливості дипломатичного врегулювання, але рішення щодо російського дизеля стало для Києва несподіванкою. Президент України припустив, що переговори з українською делегацією могли використати як прикриття для паралельних домовленостей Вашингтона з Москвою. Він також заявив, що не вважає справедливим підхід, за якого Росія отримує економічні переваги без очевидних поступок у питанні припинення війни.

Окремим питанням залишається вплив додаткових поставок на ціни. Збільшення доступної пропозиції може послабити дефіцит дизельного пального, однак саме по собі не гарантує швидкого зниження роздрібних цін. На кінцеву вартість впливають витрати на транспортування, перероблення, страхування, податки та стан інших постачальників. Тому прогноз Трампа щодо здешевлення пального залежатиме від того, чи будуть заявлені обсяги реально поставлені на ринок і наскільки швидко вони надійдуть покупцям.

Для Росії тимчасове послаблення обмежень відкриває можливість розширити доступ до зовнішніх ринків і отримати додаткову валютну виручку. Для США домовленість може стати інструментом реагування на нестачу дизеля та ціновий тиск. Водночас рішення створює політичні ризики для відносин Вашингтона з Києвом і європейськими союзниками, оскільки доходи від експорту російських енергоресурсів можуть збільшувати фінансові можливості Кремля. Подальший розвиток ситуації залежатиме від практичного виконання домовленості, строку дії ліцензії та того, чи супроводжуватиметься економічне послаблення конкретними кроками Росії для зниження інтенсивності війни.

Володимир Зеленський, Володимир Путін, Дональд Трамп
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