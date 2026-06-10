Аналітична компанія ISeeCars оприлюднила новий рейтинг автомобільних брендів за довговічністю, оцінивши ймовірність того, що автомобілі різних марок зможуть подолати позначку у 250 тисяч миль, або понад 400 тисяч кілометрів пробігу. За результатами дослідження, перші чотири місця посіли японські виробники Toyota, Lexus, Honda та Acura, тоді як преміальні німецькі бренди опинилися значно нижче в рейтингу.

Дослідження базується на аналізі великого масиву даних про автомобілі, що експлуатуються на дорогах США. Експерти оцінювали, які марки найчастіше досягають пробігу понад 400 тисяч кілометрів без критичних технічних несправностей, що роблять подальшу експлуатацію економічно недоцільною. Саме цей показник вважається одним із ключових індикаторів довговічності транспортного засобу.

Лідером рейтингу стала Toyota. За підрахунками ISeeCars, автомобілі цього бренду мають майже в чотири рази вищі шанси подолати позначку у 250 тисяч миль порівняно із середнім показником на ринку. Другу сходинку посів преміальний бренд Lexus, який входить до складу японського концерну Toyota Motor Corporation. Третє та четверте місця дісталися Honda та Acura відповідно.

Аналітики зазначають, що успіх японських виробників пояснюється одразу кількома факторами. Йдеться про консервативний підхід до впровадження нових технологій, високу якість виробництва, перевірені роками силові агрегати та доступність обслуговування. Багато моделей Toyota та Honda регулярно потрапляють до рейтингів автомобілів із найбільшим пробігом у світі.

Особливу увагу привернули результати німецьких преміальних брендів. Mercedes-Benz посів лише 18-те місце у загальному рейтингу. BMW опинився на 26-й позиції, а Audi — на 28-й. Такі результати стали несподіваними для багатьох автомобілістів, адже ці марки традиційно асоціюються з високим рівнем інженерії та технологічності.

Фахівці пояснюють, що складні сучасні технічні рішення можуть підвищувати комфорт і продуктивність автомобілів, однак водночас збільшують ризики дорогого ремонту після завершення гарантійного періоду. Саме тому довговічність і надійність не завжди напряму корелюють із преміальним статусом бренду чи вартістю автомобіля.

У другій половині рейтингу також опинилися Volkswagen, BMW, Audi, Land Rover, Jaguar та MINI. Для окремих брендів імовірність досягнення пробігу понад 400 тисяч кілометрів виявилася в кілька разів нижчою за середній ринковий показник. Зокрема, Land Rover отримав лише 0,1% ймовірності, тоді як Jaguar, MINI та Maserati фактично не продемонстрували статистично значущих результатів.

Експерти автомобільного ринку зазначають, що рейтинги надійності дедалі більше впливають на вибір покупців, особливо на тлі зростання цін на нові автомобілі та вартості технічного обслуговування. Для багатьох водіїв ресурс двигуна, трансмісії та ключових вузлів стає важливішим критерієм, ніж рівень оснащення чи престиж бренду.

Оприлюднені результати також можуть вплинути на вторинний ринок автомобілів. Традиційно моделі Toyota, Lexus та Honda з великим пробігом зберігають високу ліквідність і користуються стабільним попитом серед покупців. Водночас власники преміальних європейських автомобілів нерідко стикаються зі швидшим падінням вартості після кількох років експлуатації.

Рейтинг ISeeCars вкотре підтвердив тенденцію, яка спостерігається на світовому автомобільному ринку протягом останніх десятиліть: японські виробники залишаються еталоном довговічності та надійності, тоді як технологічність і престиж не завжди гарантують рекордний ресурс автомобіля.