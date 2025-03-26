Товари у міжнародних поштових відправленнях зможуть конфіскувати

Товари у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, які не відповідають заявленим у документах даним, зможуть конфіскувати, — такий закон прийняла ВР.

Пересилання через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях товарів, наявність, найменування або назва, кількість яких не відповідають даним, заявленим у митній декларації або в інших документах, які замінюють митні декларації, товаросупровідних та/або комерційних документах буде тягнути за собою накладення штрафу в розмірі від 30% до 50% вартості цих товарів з конфіскацією таких товарів або без такої.